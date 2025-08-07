Romina Palm und Christian starten einen gemeinsamen Podcast

Nicht noch ein Influencer-Podcast? Oh doch – aber über diese Nachricht freuen sich die Fans von Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) sichtlich. In einem humorvollen Instagram-Video verkünden sie den Start ihrer ersten Folge, die am heutigen Donnerstag um 18 Uhr online gehen wird. "Für die Leute, die gar keinen Bock auf uns haben, gibt es jetzt schlechte Neuigkeiten: Es gibt einen weiteren irrelevanten Influencer-Podcast", schreibt Romina zu dem Reel. Augenzwinkernd fügt sie hinzu: "Ich hab ihm verboten, über Studien und Abnehmen zu reden – fürs Team."

Welchen Namen sie sich für ihren gemeinsamen Podcast überlegt haben, verraten die beiden noch nicht. Die Mehrheit der Community freut sich aber sehr darüber, den frisch gebackenen Eltern in Zukunft bei ihren Gesprächen zu lauschen. "Wie toll. Ich freue mich schon auf die erste Folge" und "Ah, wie cool ist das denn" lauten einige begeisterte Kommentare. Ein weiterer Fan schwärmt: "Es gibt so wenige Podcasts, die ich wirklich gerne höre. Da freue ich mich umso mehr auf euren."

Christian und Romina haben sicherlich einiges zu erzählen. Vor knapp zehn Wochen wurde ihre erste gemeinsame Tochter namens Hazel geboren. Kurz darauf zog die kleine Familie in ihr Traumhaus auf Zypern. Das Paar bekommt im Netz aber nicht nur Zuspruch – vor allem Christian hat eine Menge Kritiker. So lieferte er sich zum Beispiel erst kurz nach der Geburt online einen Schlagabtausch mit Oliver Pocher (47). Als dessen Ex-Frau Amira Aly (32) kürzlich Werbung für Christians Marke More Nutrition machte, wurde auch die 32-Jährige von vielen Social-Media-Nutzern in den Streit hineingezogen und erntete böse Kommentare.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, März 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer