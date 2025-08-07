So fühlen sich "Die Büffels" kurz vor TV-Ausstrahlung

Lorenz Büffel (46), der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, und seine Frau Emily Gierten stehen aktuell mit ihrer neuen Sendung "Die Büffels" im Rampenlicht. Bereits kurz vor der Ausstrahlung der ersten Folge am Donnerstag, 7. August, erhalten die beiden zahlreiche Rückmeldungen von den Zuschauern und Fans im Rahmen der Online-Ankündigungen. In einem Interview mit Promiflash erklärten sie, wie sehr sie die Meinungen des Publikums beschäftigen: "Es lässt uns absolut nicht kalt, wenn die Leute jetzt darauf reagieren", betonte Emily und offenbarte, wie wichtig das Feedback für sie und ihren Mann ist und hofft, dass die Show den Menschen Freude bereitet.

Angesichts der Tatsache, dass viel Offenheit und Transparenz im Alltag berühmter Menschen auch immer viel Angriffsfläche bieten, zeigt sich das Paar mutig und offen für verschiedene Ansichten. "Die Menschen beurteilen unser Leben, aber ob sie es jetzt gut finden oder schlecht, ist jedem selbst überlassen", räumte Emily im Gespräch ein. Auch wenn es den ein oder anderen Kritiker geben mag, liegt der Fokus der beiden klar auf den Fans, die ihre Sendung genießen: "Ich glaube, diejenigen, denen es gefällt, die haben da Spaß dran. Und das ist das Wichtigste." Die Botschaft ist eindeutig: Sie machen die Show für diejenigen, die daran Freude haben – und nicht für die Kritiker.

Für Lorenz, der von 2014 bis September 2019 mit der Schauspielerin Carolina Noeding (34) liiert war, und Emily ist "Die Büffels" ein Gemeinschaftsprojekt, das sie als Paar nach vielen gemeinsamen Jahren noch fester zusammenschweißt. Ihre erste Begegnung hatten die beiden 2019 standesgemäß im Megapark auf Mallorca. Nachdem Lorenz 2016 mit seinem Song "Johnny Däpp" für Aufsehen sorgte, galt er als vielversprechender Newcomer der Partyszene am Ballermann. Emily war vor Ort als Betreuerin für die Künstler tätig. 2020 gaben sie sich schließlich das Ja-Wort und 2024 kam ihr zweites gemeinsames Kind zur Welt. Trotz der Herausforderungen betonen sie immer wieder, wie sehr sie den gemeinsamen Weg als aufregend und bereichernd empfinden.

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten, TV-Persönlichkeiten

IMAGO / Bildagentur Monn Lorenz Büffel, Mallorca-Star

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihren zwei Kindern