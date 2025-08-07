Giuliano Hediger sicher: Ariel wollte ihn nach AYTO zurück

Giuliano Lorenzo Hediger hat in seiner Instagram-Story erstaunlich deutliche Worte für seine Ex-Partnerin Ariel gefunden. Die TV-Bekanntheit behauptet, Ariel, die Teil des aktuellen Casts von Are You The One – Reality Stars in Love ist, habe nach den Dreharbeiten versucht, wieder mit ihm zusammenzukommen. Doch Giuliano, der sich offensichtlich über einige neue Details aus ihrer Zeit in der Sendung ärgert, sei froh, dass er nicht darauf eingegangen ist. Besonders große Kritik äußerte er daran, dass Ariel in der Show angeblich vor laufender Kamera intime Momente mit jemandem hatte, obwohl sie dies vorher gegenüber Giuliano verneint habe.

In seiner Story ließ Giuliano seinem Frust freien Lauf und schien kaum Worte dafür zu finden, was er Ariel vorwirft. "Nach AYTO wollte sie ja nochmal mit mir unbedingt zusammenkommen. Sie hat es 1000 Mal versucht", erklärte er seinen Followern. Zudem zeigte er sich entsetzt darüber, wie die Mutter seines Kindes sich vor der Kamera gegeben hat. Er erklärte: "Mach doch privat, was du willst. Aber vor Kamera… Ich meine, ja, ich muss es jetzt nicht aussprechen." Giuliano deutete an, dass eine Szene aus dem Trailer der Sendung seine Kritik untermauern könnte und machte klar, dass er dankbar sei, sich nicht auf die angebliche Annäherung eingelassen zu haben.

Bereits in der Vergangenheit sorgte die Beziehung der beiden für Schlagzeilen. Ariel und Giuliano waren nicht nur ein Paar, sondern standen auch gemeinsam für die Realityshow Prominent getrennt vor der Kamera. Schon danach machte Giuliano deutlich, dass die Verbindung zwischen ihnen vor allem wegen ihrer gemeinsamen Tochter bestand und er die Rothaarige ansonsten inzwischen lieber meiden würde. Trotz ihrer gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse scheinen die Wunden der vergangenen Beziehung nach wie vor tief zu sitzen – und das Verhältnis der beiden ist offensichtlich weiterhin explosiv.

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025