Nicole Kidmans Tochter ist zum ersten Mal auf Magazincover

Nicole Kidmans (58) Tochter tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Mit süßen 17 Jahren darf Sunday Rose (17) zum ersten Mal auf dem Cover eines Magazins posieren. Das Modemagazin Nylon krönte die Teenagerin zu seinem neuesten It-Girl und als solches ziert sie das Cover der neuesten Ausgabe. Sunday ist darauf in einem auffälligen Oversize-Blazer aus braunem Kunstleder und einem dazu passenden Minirock zu sehen. Mit einem frechen Grinsen zieht sie den Kaugummi zwischen ihren Zähnen lang. Im Magazin selbst durfte der Promi-Spross dann auch noch in anderen Looks posieren und trägt unter anderem ein rosafarbenes, geripptes T-Shirt mit einem Leder-Minirock und einer Fellstola.

Vergangenes Jahr feierte Sunday zudem ihr Debüt auf dem Laufsteg für die Frühjahrskollektion der Marke Miu Miu – nur kurz danach wurde sie auch das Gesicht der dazugehörigen Kampagne. Offenbar ging alles Schlag auf Schlag, denn in dem Interview ihres ersten Magazin-Shoots erzählt sie jetzt, dass ihre Eltern – Nicole und Countrystar Keith Urban (57) – ihr das Modeln erst mit 16 Jahren erlaubten. Dabei sei immer klar gewesen, dass der Job nur nebensächlich sei, solange Sunday noch zur Schule gehe. "Die Schule hat immer Vorrang, was ich anfangs hasste, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass es diese Regeln gibt, weil sie mir helfen, eine gute Einstellung zu bewahren", erklärt sie.

Natürlich unterstützen Sundays Eltern sie trotzdem bei ihrem Traum. Vor allem Mama Nicole ist mächtig stolz, was ihre Tochter schon in so jungen Jahren erreicht hat. Nachdem das Mädchen in diesem Frühjahr zum zweiten Mal auf dem Laufsteg gelaufen war, postete die Schauspielerin stolz einige Fotos der Fashionshow im Netz. Für Sunday ist Mama offenbar eines der größten Mode-Vorbilder. Nylon erzählt sie, dass sie schon früher nicht widerstehen konnte, an ihren Kleiderschrank zu gehen. "Ich nehme alles aus dem Kleiderschrank meiner Mutter. Ich scherze manchmal mit ihr, dass das mein Lieblingsgeschäft ist", lacht sie.

Anzeige Anzeige

Lisa OConnor/AFF-USA.com Faith Margaret Urban, Sunday Rose Urban und Nicole Kidman im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban bei der Miu Miu Modenschau im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025