Schock in den Hamptons: Mode-Star Martha Nolan stirbt mit 33

Die Modewelt trauert: Die junge Designerin Martha Nolanwurde am Dienstag tot auf einem Boot im Montauk Yacht Club gefunden. Das 4-Sterne-Hotel ist ein historisches Resort in den berühmt-berüchtigten Hamptons. Wie US Weekly berichtet, bestätigte die zuständige Polizei die Identität der 33-Jährigen, nachdem Passanten in den frühen Morgenstunden ihren leblosen Körper entdeckt hatten. Trotz Wiederbelebungsversuchen der Zeugen kam für sie jede Hilfe zu spät.

Laut Berichten von ABC News hatten zuvor mehrere Menschen Schreie vom Dock gehört, bevor die tragische Entdeckung gemacht wurde. Die Ermittlungen zu den Umständen ihres Todes dauern an – die Todesursache ist derzeit noch unklar. Eine Autopsie soll nähere Erkenntnisse liefern. Martha hatte in den letzten Jahren mit ihrer nachhaltigen Modelinie große Erfolge gefeiert. Mit East x East, einem Label, das für stilvolle und umweltfreundliche Resortmode steht, erlangte sie Bekanntheit, insbesondere bei einem Publikum, das sowohl die Großstadt als auch Sommer in The Hamptons liebt.

Martha erarbeitete sich eine beachtliche Karriere. Geboren und aufgewachsen in Dublin, absolvierte sie Studiengänge in Betriebswirtschaft und digitalem Marketing am University College Dublin. 2015 zog sie nach New York, um ihre Karriere in den USA fortzusetzen. Mit ihrer charmanten Art und ihrem Engagement für Nachhaltigkeit konnte sie sowohl beruflich als auch privat viele Menschen für sich begeistern. Sie war CEO eines Beratungsunternehmens und leitete Fashion-Projekte. Freunde und Kollegen beschrieben sie als Visionärin mit einer bedingungslosen Hingabe für ihre Leidenschaften.

