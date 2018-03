Mit den Prison Break-Stars vor der Kamera stehen? Für den deutschen Schauspieler Numan Acar wurde dieser Traum wahr. Gegenüber Promiflash verriet er, wie die Dreharbeiten für ihn waren: "Es ist echt krass! Als wir in Marokko gedreht haben und dann in dieser wirklich kleinen Stadt sind, Ouarzazate. Und du merkst, dass die Einheimischen nicht wissen, wie Wentworth heißt, aber sie wissen ganz genau, dass er Michael Scofield heißt. Und alle so: Michael, Michael, Michael!" Momente wie dieser machten die Dreharbeiten für den Schauspieler zu einem unvergesslichen Erlebnis: "Es war schon sehr, sehr schön zu sehen, dass so ein Film wirklich auch Länder, Kulturen, Nationen verbinden kann." Dieser Job hat sich für Numan wohl mehr als gelohnt!



