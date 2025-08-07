"After Forever" floppt: Schlechte Quoten bei TV-Premiere

ProSieben erlebte mit der Free-TV-Premiere des Films After Forever einen herben Rückschlag. Der vierte Teil des Romance-Franchise, basierend auf den Romanen von Anna Todd (36), erreichte nur 270.000 Zuschauer. Damit verzeichnete der Sender einen deutlichen Rückgang gegenüber vorherigen Ausstrahlungen der Reihe, die in der Vergangenheit zwischen 610.000 und 770.000 Zuschauer angesprochen hatten, wie DWDL berichtet. Bereits im Kino hatten die "After"-Filme zuletzt stark an Popularität eingebüßt. Nun setzt sich der Abwärtstrend auch im deutschen Fernsehen fort.

Die Filmreihe erzählt die stürmische Liebesgeschichte zwischen Tessa, gespielt von Josephine Langford (27), und dem rebellischen Hardin, dargestellt von Hero Fiennes Tiffin (27). Im Mittelpunkt des vierten Teils steht die Krise ihrer Beziehung, die von Geheimnissen und emotionalem Durcheinander überschattet wird. Während Hardin mit alten Mustern kämpft, versucht Tessa, sich aus der destruktiven Dynamik ihrer Verbindung zu lösen. Doch familiäre Konflikte und emotionale Abhängigkeiten erschweren die Trennung. Auch wenn die Filme kostengünstig produziert wurden, machten sie zuletzt nur noch wenig Eindruck. Beispielsweise brachte der letzte Kinofilm der Reihe "After Everything" weltweit gerade einmal ein Ergebnis von weniger als 7 Millionen Euro ein.

Dabei war die "After"-Reihe zu Beginn ein echter Hype. Vor allem unter jungen Frauen fanden die Bestseller-Romane der Autorin Anna Todd großen Anklang, was auch den ersten Verfilmungen Erfolg an den Kinokassen bescherte. Doch der Zauber schwand schnell, je weiter die Geschichte voranschritt. Während Fans früher auf neue Teile hingefiebert hatten, kritisierten sie später zunehmend die Vorhersehbarkeit und Redundanz der Handlung. Die Liebesgeschichte zwischen Tessa und Hardin galt zwar einmal als aufregendes Drama, sorgte später bei vielen jedoch für Langeweile – ein Problem, das sich nun offenbar auch auf die TV-Ausstrahlungen niederschlägt. Doch zumindest andere Projekte der Schauspieler erfreuen sich mehr Beliebtheit, und Hero Fiennes Tiffin verriet kürzlich während der Promotion seines neuen Films "Picture This", welcher Star ihn inspirierte, seinen Beruf zu ergreifen.

ActionPress Hardin und Tessa in "After Passion"

Tessa und Hardin in "After"

