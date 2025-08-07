Sylvester Stallone machte Pamela Anderson dubioses Angebot

Pamela Anderson (58) hat jüngst in einem Interview ihre Behauptung erneuert, dass Sylvester Stallone (79) ihr vor Jahren ein ungewöhnliches Angebot gemacht habe. Der Schauspieler soll ihr angeblich eine Wohnung und einen Porsche angeboten haben, um sie zu seiner "Nummer 1" zu machen. Schon in ihrer Netflix-Dokumentation "Pamela, a Love Story" hatte Pamela diese Geschichte zum ersten Mal öffentlich gemacht. Sylvester bestreitet die Vorwürfe allerdings vehement. Gegenüber dem Magazin People ließ sein Sprecher erklären: "Die Pamela Anderson zugeschriebene Aussage meines Klienten ist falsch und erfunden."

Pamela hingegen steht weiterhin zu ihrer Version der Ereignisse. In der US-Talkshow "Watch What Happens Live" erzählte sie kürzlich erneut davon und reagierte trotzig auf Sylvesters Dementi. "Wie kannst du so etwas erfinden? Ich meine, das war ziemlich konkret", sagte die ehemalige Baywatch-Darstellerin. Moderator Andy Cohen (57) nahm das Thema mit Humor und fragte sie, ob ein anderes Auto sie vielleicht umstimmen hätte können. Daraufhin scherzte Pamela: "Vielleicht ein Shelby Cobra?", um anschließend kopfschüttelnd zu betonen, dass das "Nein" damals genauso klar war wie heute.

Pamela, die mit ihrer direkten Art oft polarisiert, hat in den letzten Jahren immer wieder mit Einblicken in ihr turbulentes Leben auf sich aufmerksam gemacht. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in "Baywatch" weltberühmt wurde, sprach in der Vergangenheit offen über die Höhen und Tiefen ihrer Karriere, aber auch über gescheiterte Beziehungen. Dennoch bleibt sie optimistisch und schlagfertig. In der Netflix-Dokumentation schilderte Pamela, dass Sylvester ihr gesagt habe: "Das ist das beste Angebot, das du bekommen wirst, Schatz." Ihre Antwort: "Heißt das, es gibt eine Nummer 2? Nein, danke." Mit Humor und Charme scheint Pamela heute mehr denn je zu ihrem bewegten Leben zu stehen.

Collage: Getty Images, MEGA Collage: Pamela Anderson und Sylvester Stallone

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Pamela Anderson auf der Met Gala 2024