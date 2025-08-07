Drake in Plauderlaune: Hier wurde sein Sohn Adonis gezeugt

Bei seinem Konzert in Amsterdam gewährte Drake (38) seinen Fans einen außergewöhnlich persönlichen Einblick in sein Leben. Während der Show am 30. Juli verriet der 38-jährige Rapper, dass die niederländische Hauptstadt einen besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen hat – denn dort wurde sein Sohn Adonis (7) gezeugt. "Dies ist der Ort, ein sehr besonderer Ort in meinem Herzen, weil hier mein Sohn gezeugt wurde", erklärte er laut TMZ auf der Bühne und erntete tosenden Applaus. Gemeinsam mit der Mutter seines Sohnes, der Künstlerin Sophie Brussaux (36), verbrachte er Anfang 2017 Zeit in der Stadt. Adonis kam schließlich im Oktober desselben Jahres zur Welt.

Die Geburt seines Sohnes gestaltete sich jedoch zunächst nicht ohne Drama. Nachdem Pusha T (48) im Jahr 2018 in einem Songtext enthüllt hatte, dass Drake ein Kind habe, sorgte die Nachricht für Schlagzeilen. Zu diesem Zeitpunkt war sich der Rapper Berichten zufolge unsicher, ob Adonis tatsächlich sein leiblicher Sohn sei. Erst nach einem Vaterschaftstest im Juni 2018 bestätigte Drake öffentlich, die Verantwortung als Vater übernommen zu haben. Seitdem ist er ein fester Bestandteil im Leben von Adonis und feiert regelmäßig rührende Momente mit seinem Sohn, wie zuletzt eine SpongeBob-Geburtstagsparty zum siebten Geburtstag.

Abseits der Bühne zeigt Drake sich immer wieder als liebevoller Vater. Egal, ob gemeinsame Feiern, rührende Instagram-Posts oder ein handgeschriebener Brief von Adonis – die Beziehung von Vater und Sohn scheint innig zu sein. Auch das Verhältnis zu Sophie, der Mutter seines Kindes, bleibt harmonisch. Gemeinsam verbringen sie Feiertage und Familienfeste. Dass Amsterdam für Drake eine so emotionale Bedeutung hat, passt zu einer seiner bekanntesten Songzeilen: "I wasn’t hiding my kid from the world, I was hiding the world from my kid." ("Ich habe mein Kind nicht vor der Welt versteckt, sondern die Welt vor meinem Kind.") In der Stadt, in der Adonis gezeugt wurde, hat der Star nun also ein weiteres Kapitel seines Lebens mit den Fans geteilt.

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im August 2023

Instagram / sophieknowsbetter Sophie Brussaux und ihr Sohn Adonis Graham in Gizeh

Getty Images Drake und sein Sohn bei einem NBA-Spiel im April 2022 in Toronto

