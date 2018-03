Das sexy Model Emily Ratajkowski (26) wird heute 26 Jahre alt. Die US-Amerikanerin mit polnischen Wurzeln schaffte den Durchbruch im Jahr 2013. In der unzensierten Version von Robin Thickes (40) Megahit "Blurred Lines" hüpfte sie oben ohne durch das dazugehörige Musikvideo. Die damit erregte Aufmerksamkeit zahlte sich aus. Emily ergatterte lukrative Modeljobs und schaffte sogar den Sprung nach Hollywood. 2014 war sie im Kassenschlager "Gone Girl" an der Seite von Ben Affleck (44) zu sehen. In den Jahren darauf folgten weitere Rollen in Filmen, und auf Instagram hat sie mittlerweile über 13 Millionen Follower.



