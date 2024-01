Emily Ratajkowski lässt sich von Outfit-Hate nichts anhaben

Emily Ratajkowski (32) macht ihren Kritikern eine Ansage! Das Model ist bekannt für seine gewagten Outfits. Auch in ganz alltäglichen Situationen trägt sie gerne sexy Looks. So entschied sie sich beispielsweise bei einem Mädelsabend in New York für ein dünnes und durchsichtiges Kleid, unter dem sie lediglich ihre schwarze Unterwäsche präsentierte. Doch genau wegen solcher Outfits bekommt sie manchmal Hate. Der scheint ihr aber nichts anzuhaben: Emily ist egal, was andere von ihrem Kleidungsstil halten.

In einem Interview mit Glamour UK verriet die 32-Jährige, dass sie einen Punkt im Leben erreicht habe, an dem sie sich "viel weniger darum kümmert, was die Leute denken." Dieses neue Mindset äußere sich so: "Wenn ich also in einer bestimmten Stimmung bin, in der ich etwas posten oder tragen möchte, für das ich verurteilt werden könnte, weil es, Zitat, 'verzweifelt' ist, dann denke ich ein bisschen so: 'Na ja, an dem Punkt bin ich nun mal.'"

Vor wenigen Tagen lichteten Fotografen die Laufstegschönheit bei einem Spaziergang in New York ab. Ihr Look war für die sonst so offenherzige Beauty eher ungewöhnlich: Zu einem weißen Trainingsanzug kombinierte sie weiße Sneaker und eine dunkle, kurze Pufferjacke. Unter einer roten Mütze, einer Kapuze und einer Sonnenbrille wirkte es fast so, als habe sich das Model verstecken wollen.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

MEGA Emily Ratajkowski im Januar 2024

