Ups! Emily Ratajkowski zeigte bei Oscar-Party ihre Brüste

Emily Ratajkowski (32) ist bei der Oscar-Afterparty ein kleiner Mode-Fauxpas passiert. Das Model erschien auf dem roten Teppich in einer eleganten weißen Robe. Untenrum verfügte das Kleid über reichlich Stoff, obenrum sah das aber anders aus. Es hatte einen tiefen Rückenausschnitt und keine Träger. Emilys Brüste wurden somit lediglich durch eine aufgestellte Stoffbahn bedeckt. Sie rückte das Ganze zwar immer wieder zurecht – einmal konnte sie jedoch nicht verhindern, dass an der Seite ihre Nippel hervorblitzten und die Fotografen draufhielten: Auf Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sind ihre nackten Brüste zu erkennen.

Dass Emily sich gerne mal etwas freizügiger zeigt, ist inzwischen bekannt. Erst im Januar hatte die Mutter eines Sohnes auf Instagram Urlaubsfotos geteilt, auf denen sie sexy im Bikini posiert. Zudem zeigte sie ein paar Strand-Looks mit tief ausgeschnittenen Oberteilen und transparenten Stoffen. Viele Fans zeigten sich davon total begeistert. Einer betitelte sie sogar als: "Meine absolute Schönheitskönigin."

Doch nicht alle sind mit Emilys Vorliebe, Haut zu zeigen, einverstanden. Sie sieht sich immer wieder auch mit Kritik konfrontiert. Doch die könne ihr nichts anhaben. Im Interview mit Glamour UK hatte die Schauspielerin betont, dass sie einen Punkt in ihrem Leben erreicht habe, an dem es sie kaum noch kümmere, was andere Leute von ihr halten: "Wenn ich also in einer bestimmten Stimmung bin, in der ich etwas posten oder tragen möchte, für das ich verurteilt werden könnte, weil es, Zitat, 'verzweifelt' ist, dann denke ich ein bisschen so: 'Na ja, an dem Punkt bin ich nun mal.'"

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2024 in Beverly Hills

Getty Images Emily Ratajkowski bei den Oscars 2024

