Lässig: Emily Ratajkowski schlendert mit Sohn durch New York

Hin und wieder überrascht Emily Ratajkowski (32) mit ihren atemberaubenden Looks und Stylings, in denen sie schick unterwegs ist. Doch das Model kann auch anders – und dennoch einen stylishen Auftritt hinlegen. Bei einem Spaziergang mit Söhnchen Sylvester Apollo Bear (3) schlendert die schöne Brünette in einem sportlich-lässigen Outfit aus Fallschirmhose, angesagten Sneaker, einem Croptop und einer um die Hüfte gebundenen Jacke durch die Straßen von New York City. Nahezu wie auf einem Laufsteg läuft sie in Richtung Kamera und setzt dabei ihren überzeugendsten Model-Blick auf.

Für die gewagten Outfits bekommt die "We Are Your Friends"-Darstellerin aber auch immer wieder mal Kritik zu spüren. Doch das scheint Emily nichts auszumachen – sie zeigt den Hatern die kalte Schulter. Sie habe mittlerweile einen Punkt im Leben erreicht, an dem sie sich "viel weniger darum kümmert, was die Leute denken", erklärte die Beauty im Interview mit Glamour UK. "Wenn ich also in einer bestimmten Stimmung bin, in der ich etwas posten oder tragen möchte, für das ich verurteilt werden könnte, weil es, Zitat, 'verzweifelt' ist, dann denke ich ein bisschen so: 'Na ja, an dem Punkt bin ich nun mal'", betonte sie im Gespräch ganz offen.

Erst vor Kurzem zeigte die Bestsellerautorin wieder jede Menge Haut auf einer Veranstaltung – doch wohl eher unbeabsichtigt. Bei der Afterparty der Oscars trug Emily eine weiße Robe mit freiem Rücken und tiefen Ausschnitten an den Seiten – Träger gab es keine. Ihre Brüste wurden allein von einer aufgestellten Stoffbahn bedeckt. Obwohl die Fashionista immer wieder den Sitz ihres Kleides kontrollierte, passierte ein Fauxpas: Für einen kurzen Moment blitzte ihr Nippel hervor und die Fotografen hielten drauf, um alles abzulichten...

MEGA Emily Ratajkowski im April 2024

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

