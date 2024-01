Cool oder nur kühl? Emily Ratajkowski zeigt sich im Jogger

Da ist sie aber ganz schön dick eingepackt! Emily Ratajkowski (32) ist weltweit eines der berühmtesten Models. Im Jahr 2013 erlangte sie Bekanntheit durch ihren Oben-ohne-Auftritt in dem Musikvideo zu "Blurred Lines" von Robin Thicke (46). Doch auch privat setzt sie auf Freizügigkeit und stellt gerne ihre Vorzüge zur Schau. Nun scheint ihr jedoch ziemlich kalt zu sein: Emily zeigt sich unüblicherweise mal im Schlabberlook.

Vor wenigen Tagen lichteten Fotografen das Model in New York während eines Spaziergangs ab. Ihr Look ist für die 32-Jährige eher ungewöhnlich, sodass er trotz seiner Unauffälligkeit direkt ins Auge sticht. Zu einem weißen Trainingsanzug kombiniert sie weiße Sneaker und eine dunkle, kurze Pufferjacke. Unter seiner roten Mütze, einer Kapuze und einer Sonnenbrille wirkt es fast so, als wolle sich das Model verstecken.

Doch dieser lässige Anblick scheint bei Emily eine Ausnahme zu sein. Normalerweise kennt man die Schönheit in eleganten Looks auf dem Red Carpet oder knapp bekleidet auf Social Media. Anlässlich ihres Geburtstages warf sich die Brünette beispielsweise richtig in Schale. In einem hautengen schwarzen Lederkleid pustete sie zusammen mit ihrem Sohn die Geburtstagskerzen aus.

MEGA Emily Ratajkowski in New York

Getty Images Emily Ratajkowski im Mai 2023

Instagram / emrata Emily Ratajkowski an ihrem Geburtstag

