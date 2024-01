Sexy! Emily Ratajkowski teilt freizügige Pics aus dem Urlaub

Sie sorgt für Schnappatmung! Emily Ratajkowski (32) ist bekannt für ihre freizügigen Outfits – mit denen sie auch immer wieder polarisiert. Die kritischen Kommentare, die es für ihren gewagten Kleidungsstil hagelt, nimmt sich die "Gone Girl"-Darstellerin allerdings nicht zu Herzen. So verwundert es auch nicht, dass das Model den Fans mit aufreizenden Bildern aus ihrem Urlaub richtig einheizt: Emily teilt sexy Strand-Pics!

"Accessoires wurden auf dieser Reise sehr interessant", kommentiert die Britin eine Bildreihe, die sie auf Instagram veröffentlichte. Für die sexy Schnappschüsse setzt Emily ihre Strandfigur gekonnt in Szene – ein Bild zeigt sie in einem knappen Blümchen-Bikini. Den Look peppte sie mit einer Cap und einer auffälligen Sonnenbrille auf. Auf einem weiteren Bild trägt die Beauty einen Leo-Rock, der einen Blick auf ihren Gucci-String gewährt.

Die Fans zeigen sich entzückt über den Urlaubs-Post von Emily. "Meine absolute Schönheitskönigin", schreibt ein begeisterter Follower unter den Beitrag. "So schön", kommentiert ein anderer. Viele User drücken ihre Begeisterung außerdem mit Herz-Emojis aus.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

