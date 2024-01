Emily Ratajkowskis Dating-Leben stört bei Sorgerechtsstreit

Macht sie sich Sorgen? Emily Ratajkowski (32) hatte in der Vergangenheit vor allem mit ihrem abwechslungsreichen Liebesleben für Aufmerksamkeit gesorgt. Nachdem sich die Laufstegschönheit 2022 von ihrem Ehemann und Vater ihres Sohnes Sebastian Bear-McClard (36) scheiden gelassen hatte, sagte man ihr unter anderem eine schnelle Romanze mit Harry Styles (29) nach. Doch sie wünscht sich, dass all diese Missverständnisse nun ihren Fokus verlieren. Der Grund: Emily befindet sich wohl in einem Sorgerechtsstreit!

"Wenn man als alleinerziehende Mutter in einem Sorgerechtsstreit ein Date hat, sieht das nicht gut aus", erklärt die "I Feel Pretty"-Darstellerin die Ursache ihres Wunsches gegenüber Glamour UK. Es sei das Wichtigste für sie und ihren kleinen Schatz Sylvester, dass er in Sicherheit ist und sie zusammen sind – das wolle sie mit solchen Geschichten auf keinen Fall riskieren. "Das Wichtigste für mich ist mein Kind. Also lassen wir die Gedanken einfach beiseite", betont Emily dabei.

Ihr sei durchaus bewusst, dass es kein Leichtes ist, die Missverständnisse um ihr Privatleben – ob sie nun mit einem Sänger, irgendeinem Musiker oder einer Schauspielerin anbandelt – aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. "Im Grunde habe ich akzeptiert, dass ich nicht viel tun kann, um mein Privatleben privat zu halten", erklärt sie, aber sie wolle ihr Leben genießen und sich eigentlich nicht verstecken. So oder so habe jeder eine Meinung zu ihren persönlichen Angelegenheiten.

Anzeige

Birdie Thompson / SIPA PRESS / ActionPress Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, 2018

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohnemann Sylvester

Anzeige

MEGA Emily Ratajkowski im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de