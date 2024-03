Emily Ratajkowski macht aus Verlobungsring Scheidungsringe!

Emily Ratajkowski (32) liebt sich jetzt selbst. Ihre Ehe zu Sebastian Bear-McClard (36) scheiterte im Jahr 2021 – nach rund vier Jahren Ehe reichte sie die Scheidung ein. Doch diese Entscheidung scheint das Model auf keinen Fall zu bereuen. Das Singleleben steht ihr gut und das zeigt sie auch. Auf einem sexy Schnappschuss, den Emily auf Instagram teilt, rekelt sie sich scheinbar nackt in ihrem Bett. Auffällig sind ihre zwei üppigen Diamantringe, die sie demonstrativ in die Kamera hält – dazu schreibt sie nur kurz und knapp: "Scheidungsringe". Aus ihrem ursprünglichen Verlobungsring mit zwei Diamanten im Moi-et-Toi-Stil hat die Beauty wohl kurzerhand zwei neue Schmuckstücke kreiert.

Dass sie ihre Scheidung nicht bereut, machte die "Gone Girl"-Darstellerin bereits mehrfach deutlich. Um es mit ihren Worten zu sagen: Eine Scheidung in jungen Jahren sei eine "schicke" Entscheidung. "Es gibt nichts Besseres, als in seinen 30ern zu sein, immer noch heiß zu sein, vielleicht ein bisschen eigenes Geld zu haben, herauszufinden, was man mit seinem Leben machen will und alles, und diese Ehe-Fantasie ausprobiert zu haben und festzustellen, dass es vielleicht nicht alles ist, was man sich darunter vorstellt", stellte Emily jüngst auf Instagram klar.

Seit ihrer Trennung hat das Model sein Singlesein in vollen Zügen ausgekostet. Nach einer Romanze mit Pete Davidson (30) soll sie auch mit Harry Styles (30) und Justin Theroux (52) angebandelt haben. Womit jedoch niemand gerechnet hätte, war ihre kurze Romanze mit dem The Big Bang Theory-Star Eric André (40) – am Valentinstag vergangenen Jahres machten sie ihren Flirt öffentlich, indem sie ein gemeinsames Nacktbild der beiden in den sozialen Medien teilte.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski zeigt ihre Scheidungsringe

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2024 in Beverly Hills

Was haltet ihr von Emilys Idee, ihrem alten Ring ein neues Leben zu schenken?



