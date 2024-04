Datet Emily Ratajkowski jetzt etwa diesen Produzenten?

Hat Emily Ratajkowski (32) etwa wieder Schmetterlinge im Bauch? Das Model wurde jedenfalls bei einem romantischen Date in der US-amerikanischen Metropole New York City gesichtet: Auf diesen Fotos, die jetzt Daily Mail vorliegen, schlendert die Mutter eines Sohnes am Montagabend gemeinsam mit dem Produzenten Noah Sacco durch die Straßen des Big Apple. Außerdem genießen die beiden auf weiteren Bildern ein romantisches Dinner in dem Restaurant The Commerce Inn. Bislang äußerten sich die beiden jedoch noch nicht persönlich zu den Schnappschüssen.

Für das Date in der Metropole warf sich Emily in ein lässiges Outfit: Die Laufstegschönheit trägt auf den Bildern einen Rock mit Leopardenmuster, einen knallroten transparenten Cardigan und weiße Sneakers. Außerdem befeuert sie mit ihrem Look die Datinggerüchte: Zu später Stunde kuschelt sich die 32-Jährige auf den Aufnahmen in die Jacke ihres Begleiters. Noah trägt hingegen ein schickes Outfit, bestehend aus einem dunkelblauen Hemd, einer Bundfaltenhose und schwarzen Lederschuhen.

Um Emilys Liebesleben ranken sich immer wieder Gerüchte und Spekulationen. Nachdem gemunkelt wurde, dass sie den Schauspieler Justin Theroux (52) datet, wurde sie im Oktober 2023 knutschend mit dem Darsteller Stéphane Bak (27) gesichtet. Gegenüber Glamour UK äußerte sie den Wunsch, dass ihr Datingleben an Fokus verliert – und zwar aufgrund des Sorgerechtsstreits um ihren Sohn Sylvester mit ihrem Ex-Mann Sebastian Bear-McClard (37). "Wenn man als alleinerziehende Mutter in einem Sorgerechtsstreit ein Date hat, sieht das nicht gut aus", erklärte das Model.

Getty Images Noah Sacco, Produzent

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

