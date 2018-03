Alles für die Mama! Porno-Klaus (39) hat ein ganz persönliches Lieblingstattoo. Auf der Innenseite seiner Lippe steht in Großbuchstaben der Name seiner Mutter Lisa. Das sei schmerzhaft gewesen, verriet der Ex-Big Brother-Kandidat gegenüber Promiflash beim Vorentscheid zu "Germany's next Tattoomodel" in Hagen. "Aber für Mutti kann man das schon mal machen! Sie hatte mehr Schmerzen, als sie mich auf die Welt gebracht hat, weil ich habe einen großen Kopf." Die Stelle habe ihn einfach gereizt. Ein weiteres besonderes Tattoo sei der Schriftzug "Big Brother" auf seinem Fuß. Diese Sendung hat sein Leben verändert.



