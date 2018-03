Janni Hönscheid (27) ohne Peer Kusmagk (42)? Kaum mehr vorstellbar! Die beiden Turteltauben sind das Traum-Couple der ersten Staffel von Adam sucht Eva - Promis im Paradies. Doch fast wären sie gar kein Paar geworden! Denn eigentlich wollte ein anderer Promi statt Peer bei "Adam sucht Eva" mitmachen – und zwar Porno Klaus (40)! Das verriet der Ex-Big Brother-Teilnehmer Promiflash beim Vorentscheid von “Germany’s next Tattoomodel” in Düsseldorf: “Bei der ersten Staffel von 'Adam sucht Eva' mussten sie sich entscheiden zwischen Peer Kusmagk und mir. Und sie haben sich leider für Peer Kusmagk entschieden.”



