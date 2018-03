Früh übt sich, wer eine fabulöse Dragqueen werden will! Desmond Napoles, besser bekannt als "Desmond is amazing", zog auf der diesjährigen Fashion Week alle Blicke auf sich – und das in New York, einer Stadt, die nur schwer zu schocken ist! Der Schüler lief für ein Label über den Laufsteg, das bekannt für seine extremen Looks und seine außergewöhnlichen Models ist. Eine zehnjährige Dragqueen hat man aber auch im Big Apple noch nicht auf dem Catwalk gesehen!

Aber wer ist dieses außergewöhnliche Kind? Der Wirbelwind wurde 2007 während der Pride Week in Brooklyn geboren – ein Zufall? Wenn es nach der jungen Fashion-Ikone geht, wohl eher nicht. Er habe sich schon kurz nach seiner Geburt zu seiner Neigung bekannt, verriet Desmond dem Magazin Out. Seine Leidenschaft für Kleider und Tutus begann derweil im zarten Alter von sechs Jahren. Damals hatte er sich zu Halloween als Elsa aus Frozen verkleidet. Seither ist der Diana Ross-Fan nicht mehr aufzuhalten: Von Auftritten in Musikvideos über die Gründung eines Drag Clubs für Kinder bis hin zu seiner Darbietung als Model auf der Fashion Week – Desmond legt eine steile Karriere hin!

Doch wie haben seine Eltern auf das mutige, aber auch ungewöhnliche Interesse ihres Jungen reagiert? Laut der Daily Mail seien sie natürlich zunächst besorgt gewesen – gerade im Hinblick auf Mobbing und Intoleranz. Ein hinzugezogener Therapeut habe den Eltern letztendlich jedoch geraten, Desmond einfach machen zu lassen. Eine gute Entscheidung!

Desmond Napoles/Instagram Desmond Napoles unterwegs in Pelz

Anzeige

Desmond Napoles/Instagram Desmond Napoles posiert in High Heels

Anzeige

Desmond Napoles/Instagram Desmond Napoles mit Haarschmuck

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de