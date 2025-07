Riesenspaß: Courteney Cox enthüllt ihr Schrank-Chaos

Courteney Cox (61) hat Fans mit einer ungewöhnlichen Instagram-Tour durch ihren Mantelschrank begeistert. In dem humorvollen Video führte die Schauspielerin ihre Follower durch einen Kleiderschrank, der offenbar weniger für Mäntel genutzt wird und mehr kuriose Schätze beherbergt. Neben Puppenmänteln für ihre Hunde Lily und Bear präsentierte sie unter anderem einen Popcornhalter in Form der ikonischen Ghostface-Maske aus den "Scream"-Filmen, in denen sie seit 1996 die Journalistin Gale Weathers spielt. Auch Masken und ein lebensgroßer Pappaufsteller ihrer selbst sorgten für Unterhaltung – die Masken seien ein Geschenk ihrer Hundesitterin gewesen, erklärte die Schauspielerin.

Die Tour offenbarte noch weitere Skurrilitäten wie ein Kerzenbastelset, eine Sammlung ineinander gestapelter Körbe und Bettlaken, die sie laut eigener Aussage nie nutzen würde. Auch ein altes Fotoalbum tauchte auf, in dem sich ein kostbares Bild ihrer Mutter als Baby befindet. Neben diesen kleinen Schätzen machte Courteney jedoch auch klare Anspielungen auf ihre Zeit bei der Kultserie "Friends". Fans kommentierten begeistert über Ähnlichkeiten zu Monicas geheimem Chaos-Schrank in der Serie und teilten passende GIFs.

Privat scheint Courteney, bekannt aus ikonischen Rollen wie in "Friends" und "Scream", eine Vorliebe für Humor und Nostalgie zu haben. Ihr Zuhause in Kalifornien, das sie bereits mehrfach stolz auf Instagram präsentiert hat, spiegelt viel von ihrem Charakter wider. Ihre Beziehung zu ihren Hunden scheint eine besondere Rolle einzunehmen, wie die liebevoll aufbewahrten Puppenmäntel im Schrank zeigen. Mit 15 Millionen Followern teilt die Schauspielerin neben solchen heiteren Einblicken auch immer wieder Erinnerungen an ihre Karriere und sorgt dafür, dass sie ihrem Publikum als nahbar und authentisch in Erinnerung bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Courteney Cox im März 2023 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Courteney Cox im April 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox im Juli 2024