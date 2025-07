Nach Rosenkrieg mit dem Ex: Jaime King hat sich wohl verlobt

Jaime King (46) schwebt auf Wolke sieben! Die Schauspielerin trägt jetzt einen funkelnden, neuen Diamantring an ihrem linken Ringfinger. Ein Insider verrät gegenüber People, dass sie und ihr Partner Austin Sosa verlobt sein sollen. Am Montag wurde Jaime in West Hollywood vor einem bekannten Friseursalon gesehen, ihr Outfit stach mit einem weißen Strickpullover, einer Jeans mit weitem Bein und einer auffälligen Sonnenbrille ins Auge – aber alle Blicke richteten sich wohl auf ihren Ring. Sowohl Jaime als auch ihr angeblicher Verlobter haben sich zu den Neuigkeiten noch nicht persönlich geäußert.

Die Verlobung scheint nicht nur für die "Hart of Dixie"-Bekanntheit, sondern auch für die Familie des Investmentbankers ein Grund zur Freude zu sein. "Sie steht seiner Familie sehr nahe und wohnte bei seinen Eltern, nachdem sie Anfang des Jahres aus ihrer Wohnung in Los Angeles ausgezogen war", verrät der Insider gegenüber dem Newsportal. Austin hält sich eher im Hintergrund auf und auch Jaime hat ihn bisher nur selten auf ihren Social-Media-Kanälen erwähnt. Ein Instagram-Foto von ihr mit ihren beiden Söhnen, Leo und James, war eine Ausnahme. In der Bildunterschrift bezeichnete sie Austin als festen Bestandteil ihrer Familie.

Noch vor wenigen Monaten sprach Jaime im Podcast "Whine Down with Jana Kramer (41)" offen über ihren schwierigen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Kyle Newman (49). Die Schauspielerin zeigte sich damals emotional und kämpferisch. "Meine Pflicht als Mutter ist es, meine Kinder zu schützen. Und das ist alles, was für mich zählt. Es ist beängstigend", erklärte Jaime. Sie berichtete davon, dass sie durch eine gerichtliche Entscheidung nur noch stundenweise und unter Aufsicht Zeit mit ihren Söhnen verbringen dürfe. Besonders schwer habe sie darunter gelitten, dass ihr Ex falsche Behauptungen über ihre Vergangenheit aufgestellt habe, um das Sorgerecht zu bekommen.

Getty Images Jaime King im Februar 2023

Getty Images Jaime King im Januar 2020 in Kalifornien

Getty Images Jaime King und Kyle Newman im Januar 2017