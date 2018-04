Die zwei süßen Zwillingsbabys sind gesund zur Welt gekommen! Die Country-Musiker Morgane und Chris Stapleton sind am vergangenen Sonntag stolze Eltern von zwei Jungs geworden. Die Namen ihrer Zwillinge verriet das Paar bislang allerdings noch nicht. Die beiden Sänger haben bereits zwei Kinder, die nun ihre Geschwisterchen endlich zu Hause willkommen heißen können. Jetzt postete Morgane ein erstes Bild ihrer neugeborenen Söhne.

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine einen süßen Schnappschuss von ihren zwei Sprösslingen: Behutsam hält sie darauf die Kleinen in die Nähe ihrer Brust. "Wir sind so dankbar, endlich mit unserer Familie zu Hause zu sein", schrieb sie in der Bildunterschrift. Mit der Geburt dürfte das Paar zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerechnet haben, denn die Babys kamen mehr als einen Monat zu früh auf die Welt. Die professionelle Unterstützung im Krankenhaus schätzte Morgane in dieser Situation sehr. Das Personal habe sich gut um die Zwillinge gekümmert, schrieb sie. "Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar wir euch allen sind", heißt es in ihrem Social Media-Kommentar.

Vater Chris feierte derweil vor Kurzem seinen 40. Geburtstag, den er sich schöner wohl kaum hätte vorstellen können. Denn parallel zur Geburt seiner beiden Söhne wurde der Country-Star bei den American Music Awards mit zwei Preisen geehrt. "Wir hätten uns keinen besseren Tag aussuchen können", schrieb er auf seinem Twitter-Account.

Instagram / morganwithane Morgane Stapleton und ihre Zwillinge

Frazer Harrison / Staff Chris Stapleton und Morgane Stapleton bei den Country Music Awards in Las Vegas

Jamie McCarthy / Staff Chris Stapleton und Morgane Stapleton bei den Grammy Awards im Madison Square Garden

