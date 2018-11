Gerade einmal sieben Monate ist es her, dass Chris Stapleton (40) und seine Ehefrau Morgane Papa und Mama von Zwillingen wurden. Die zwei Jungs, deren Namen der Country-Star und seine Liebste bis heute geheim halten, stießen zur bis dahin vierköpfigen Familie dazu und machten das Paar zu Vierfach-Eltern. Doch für den Bartträger ist das längst nicht genug: Chris und Morgane erwarten ihr fünftes Baby!

Die freudige Nachwuchs-Nachricht posaunte der Musiker auf einem seiner Konzerte in die Welt hinaus. "Manche von euch wissen vielleicht, dass wir vier Kinder haben. Jetzt sind es vier, aber wir werden fünf daraus machen", verriet der Sänger am Freitag bei einem Auftritt im Madison Square Garden in New York und brachte die Zuschauer-Menge zum Ausrasten.

Im wievielten Monat sich seine Liebste befindet oder über welches Baby-Geschlecht sie sich freuen dürfen, behielt das Gesangstalent noch für sich. Ob sich womöglich ein zweites Mädchen zu der Geschwister-Riege gesellt? Bisher sind Chris und Morgane Eltern von drei Söhnen und einer Tochter.

Instagram / morganwithane Morgane Stapleton und ihre Zwillinge

Kevin Winter / Staff Chris Stapleton bei den Grammy Awards

Rick Diamond / Staff Chris Stapleton und Morgane Stapleton bei den ACM Honors in Nashville

