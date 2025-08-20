"Harry Potter"-Cast wächst: Das sind die Weasley-Geschwister

Die Vorfreude auf die neue Harry Potter-Serie von HBO steigt weiter, denn nun füllt sich das berühmte Haus der Familie Weasley mit Leben. Tristan und Gabriel Harland wurden offiziell als die unzertrennlichen Zwillinge Fred und George Weasley besetzt, Ruari Spooner schlüpft in die Rolle von Percy Weasley und Gracie Cochrane wird als Ginny Weasley zu sehen sein. Bereits vorher war bekannt, dass Alastair Stout den Part des besten Freundes von Harry Potter, Ron Weasley, übernehmen wird. Katherine Parkinson spielt die warmherzige Matriarchin der Familie, Molly Weasley. Der Rest der Familie, darunter der Vater Arthur und der älteste Sohn Bill, sollen bald ebenfalls offiziell bekannt gegeben werden.

Für die HBO-Adaption, die 2027 erstmals zu sehen sein wird, wurden auch weitere wichtige Charaktere gecastet. Dominic McLaughlin spielt den titelgebenden Harry Potter, während Arabella Stanton als Hermine Granger Harrys magisches Abenteuer begleiten wird. Der talentierte Paapa Essiedu übernimmt die düstere Rolle des Severus Snape, und die legendären Schauspieler John Lithgow (79) und Janet McTeer werden als Albus Dumbledore und Minerva McGonagall zu sehen sein. Auch Nick Frost (53) konnte für die Rolle des Halbriesen Rubeus Hagrid gewonnen werden. Hinter der Kamera sind Francesca Gardiner als Showrunnerin und Mark Mylod als Regisseur für die Umsetzung verantwortlich. Produziert wird die Serie von "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (60) selbst, die versprach, eng mit den Drehbuchautoren zusammenzuarbeiten.

Die Weasleys sind seit jeher ein Herzstück der "Harry Potter"-Welt. J.K. Rowling schuf mit der großherzigen und chaotischen Familie Figuren, die bei den Fans sofort Kultstatus erreichten. Neben der zentralen Rolle, die sie in den Büchern und den Originalfilmen einnehmen, werden sie bis heute aufgrund ihrer zwischenmenschlichen Wärme und ihres Humors geliebt. Besonders die Zwillinge, die mit ihren Scherzen stets für Lacher sorgen und Ginny, die schließlich Harrys große Liebe wird, bleiben unvergessen. Jetzt fiebern Fans dem Neustart entgegen und hoffen auf eine detailgetreue und magische Neuinterpretation der Buchreihe.

HBO Alastair St.(Ron), Tristan (Fred) und Gabriel H. (George), Ruari S.(Percy), Gracibriel H. (Ginny)

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Getty Images J.K. Rowling, Schriftstellerin

