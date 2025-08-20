So krass haben sich die "Camp Rock"-Stars verändert

"Camp Rock"-Fans erinnern sich sicher an die Jonas Brothers als Band "Connect 3". Seitdem ist viel passiert, wie E! News jetzt in einem Bericht zusammenfasste. Kevin Jonas (37), der damals Jason Gray spielte, zog sich nach der Bandpause 2010 ins Privatleben zurück, heiratete Danielle Jonas (38) und ist heute zweifacher Vater. Nick Jonas (32) blieb der Schauspielerei treu und trat nach "Camp Rock" in mehreren Filmen auf. 2018 heiratete er Schauspielerin Priyanka Chopra (43) – 2022 kam Tochter Malti Marie zur Welt. Joe Jonas (36), der als Shane Gray reihenweise Teenagerherzen eroberte, machte nach dem Band-Aus 2013 mit DNCE Musik – und ab 2019 wieder mit den Jonas Brothers. Nach Beziehungen mit Taylor Swift (35) und Gigi Hadid (30) heiratete er 2019 Sophie Turner (29). Sie bekamen zwei Töchter, trennten sich jedoch 2023.

Auch bei Demi Lovato (33) hat sich seit "Camp Rock" einiges verändert. Nach ihrer Rolle als Camp-Newcomerin Mitchie Torres übernahm sie die Hauptrolle in der Disney-Serie "Sonny with a Chance", die sie zwei Jahre lang prägte. Danach konzentrierte sich Demi ganz auf ihre Musikkarriere – mit großem Erfolg. Im Mai 2025 heiratet sie ihren langjährigen Freund, den Musiker Jutes. In den letzten Jahren sprach Demi auch offen über ihre psychischen Herausforderungen. Besonders eindrucksvoll thematisierte sie ihre beinahe tödliche Überdosis von 2018 in der viel beachteten Dokuserie "Dancing With the Devil" aus dem Jahr 2021.

Die Premiere von "Camp Rock" fand am 20. Juni 2008 in den USA und Kanada statt. Schnell wurde der Disney-Film zum absoluten Hit. Die Jonas Brothers und Demi Lovato avancierten über Nacht zu echten Teenie-Idolen und eroberten die Bildschirme weltweit. Heute sind die einstigen Kinderstars längst feste Größen im Showbusiness. Ihre Karrieren verliefen nicht immer geradlinig, doch sie alle haben ihren Weg gefunden – und blicken sicher mit einer Portion Stolz und Nostalgie auf ihren Durchbruch mit "Camp Rock" zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Jonas, Joe Jonas, und Kevin Jonas im Juni 2008 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato und Nick Jonas bei den 27. Glaad Media Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers und Demi Lovato bei einem Konzert 2010