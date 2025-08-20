Das macht der erste "Sturm der Liebe"-Traummann heutzutage

Gregory B. Waldis (57) ist den Sturm der Liebe-Fans als der erste Traummann der Telenovela bekannt. Als Alexander Saalfeld verdrehte er den Zuschauerinnen und Zuschauern 2005 den Kopf. Wie ging es für ihn nach der Zeit bei der Serie weiter? "Direkt nach 'Sturm der Liebe' habe ich eine Serie in der Schweiz gedreht, die sehr besonders war für mich, nur wollten es leider zu wenige sehen, weshalb diese abgesetzt wurde", verriet Gregory im Interview mit Promiflash. Wenig später war er für zwei Jahre Teil von "Tierärztin Dr. Mertens" – und über diese Zeit schwärmte er besonders: "Das fand ich so cool, weil das im Zoo gedreht wird und ich Tiere liebe." Zudem spielte er bei Rote Rosen mit und drehte einen Film für das ZDF.

Fans des Schauspielers sehen den gebürtigen Schweizer derzeit nicht vor der Kamera. Stattdessen hat sich Gregory in den letzten Jahren einer anderen kreativen Leidenschaft zugewandt: der Fotografie. Schon in seiner Kindheit habe ihn diese Faszination begleitet, wie er im Gespräch erzählte. "Mein Vater war auch schon Fotograf und hat mir viel beigebracht", erklärte er. Mittlerweile arbeitet Gregory hauptsächlich in der Porträtfotografie, wo er Technik und künstlerischen Ausdruck miteinander verbindet. Dennoch ist die Bühne seine große Liebe geblieben. "Derzeit spiele ich aber wieder am Theater. Und wenn sich wieder eine schöne Rolle vor der Kamera auftut, drehe ich auch gerne wieder", betonte er. Neugierige Fans, die den Schauspieler mal wieder "in Action" sehen wollen, können sich bis Ende Oktober noch "Die Tür nebenan" im Zimmertheater Heidelberg anschauen.

Beim 20-jährigen Jubiläum von "Sturm der Liebe" wurde nicht nur der erste Traummann gefeiert, sondern auch das Traumpaar der neuen Staffel vorgestellt. Johanna Graen als Fanny Schätzl und Anthony Paul als Kilian Rudloff werden die Protagonisten der bevorstehenden Staffel, die am 29. Oktober 2025 starten soll. Während Kilian noch zur Storyline hinzustößt, ist Fanny für die Fans der Sendung bereits ein bekanntes Gesicht.

Getty Images Gregory B. Waldis, Schauspieler

IMAGO / Lindenthaler "Sturm der Liebe"-Star Gregory B. Waldis im Jahr 2006

ARD/Christof Arnold Johanna Graen als Fanny Schätzl und Anthony Paul als Kilian Rudloff am "Sturm der Liebe"-Set

