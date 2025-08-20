Todesursache von "Lilo & Stitch"-Star David Bell ist bekannt

David Hekili Kenui Bell, Schauspieler aus dem Live-Action-Remake von "Lilo & Stitch", ist verstorben. Wie ein Autopsiebericht der Polizei von Hawaii nun enthüllt, führten mehrere gesundheitliche Probleme letztlich zu seinem tragischen Tod am 12. Juni auf Hawaiis Big Island. Laut TMZ wurden unter anderem akutes Atemversagen, Sepsis sowie Herzerkrankungen und eine krankhafte Fettleibigkeit diagnostiziert. Rettungskräfte versuchten vergeblich, das Leben des Schauspielers zu retten und setzten dabei verschiedene medizinische Maßnahmen ein – wie Defibrillatorpads und intravenöse Zugänge. Den jüngsten Testergebnissen zufolge gab es keine Hinweise auf eine Beteiligung von Drogen oder Alkohol.

Zu den während der Autopsie festgestellten gesundheitlichen Zuständen zählten auch Stauungsdermatitis, eine durch schlechte Durchblutung bedingte Hauterkrankung. Außerdem litt er an einem ausgeprägten Ödem in den unteren Gliedmaßen, verursacht durch Flüssigkeitsansammlungen. Trotz intensiver Bemühungen der Notärzte konnte David nicht mehr gerettet werden. Seine Krankheitsgeschichte und die Komplexität seines Gesundheitszustands werfen ein trauriges Licht auf die unerwartete Schwere seiner medizinischen Probleme.

Sein überraschender Tod erschüttert nicht nur Familie und Freunde, sondern auch die Filmwelt, die ihn für seine Rolle in der kürzlich veröffentlichten Neuauflage von "Lilo & Stitch" kannte. Besonders seine Schwester Jalene beschrieb David in einem emotionalen Facebook-Beitrag als "großzügig, talentiert und humorvoll." David war mehr als nur ein Schauspieler; er war ein Mensch, der durch seine Persönlichkeit berührte. Mit seinem Verlust hinterlässt er eine Lücke, die weit über seinen beruflichen Beitrag hinausgeht.

David Bell mit einem Stitch-Kuscheltier im März 2025

David Bell und seine Mutter

Maia Kealoha, ihre Familie und Maia Kealoha

