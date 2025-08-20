Dieses Paar könnte "Alles was zählt"-Liebescomeback feiern

Seit zwei Jahren sind Nathalie und Maximilian, gespielt von Amrei Haardt (36) und Francisco Medina (48), bei Alles was zählt getrennt. Doch die Fans der beliebten Daily Soap wünschen sich weiterhin ein Liebescomeback des einstigen Traumpaares. Für Maximilian ist klar: Er hat seine Ex-Frau nie wirklich losgelassen und empfindet nach wie vor starke Gefühle für sie. Nathalie hingegen ist inzwischen in einer neuen Beziehung, was die Lage kompliziert macht. Dennoch scheint die Hoffnung nicht vergebens – in den aktuellen Folgen wird deutlich, dass ihre Verbindung zu Maximilian noch nicht vollständig erloschen ist.

Amrei Haardt selbst hat sich in einem Interview mit RTL zur emotionalen Lage geäußert. "Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Nathalie den Wunsch hat, dass es mit Maximilian nochmal funktionieren könnte", verriet die Schauspielerin. Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass dies nicht von heute auf morgen geschehen könne. Für ein mögliches Happy End müsse Maximilian beweisen, dass er für Nathalie und ihren gemeinsamen Sohn Diego alles geben würde. Ebenso wichtig sei es, dass er Nathalies Grenzen respektiere und an sich arbeite. Nur so könne vielleicht Platz für einen Neuanfang entstehen.

Fans wissen: In der Welt von AWZ ist nahezu alles möglich. Die Serie, bekannt für ihre überraschenden Wendungen, könnte auch diesmal die Zuschauer mit einem Comeback des einstigen Traumpaares überraschen. Nathalie und Maximilian teilen nicht nur gemeinsame Erinnerungen, sondern auch eine intensive Vergangenheit, die viele Fans noch heute in den Bann zieht. Ob es tatsächlich zu einer Wiedervereinigung kommt, wird die Zeit zeigen. Bis dahin bleibt die Spannung groß – denn wenn eine Serie Herzklopfen erzeugen kann, dann ist es Alles was zählt.

RTL / Bernd Jaworek Der Cast von "Alles was zählt"

Panama Pictures Amrei Haardt, AWZ-Star

Getty Images Schauspieler Francisco Medina, April 2025

