Es ist wieder so weit! Am Sonntag, den 20. Mai, werden in der MGM Grand Arena in Las Vegas die Billboard Music Awards an die Creme de la Creme der musikalischen Künstlerriege vergeben. Letztes Jahr war der Rapper Drake (31) der Abräumer des Jahres und stellte mit seinen 13 Awards und 22 Nominierungen sogar einen neuen Rekord auf. Wer könnte dieses Jahr den "Hotline Bling"-Interpreten von seinem Thron stoßen?

Top Rap Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Lil Uzi Vert

Migos

Post Malone

Top Rap Male Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Top Rap Female Artist:

Bhad Bhabie

Cardi B

Nicki Minaj (35)

Top R&B Tour:

Bruno Mars

Lionel Richie (68)

The Weeknd

Top Country Artist:

Kane Brown

Luke Combs

Sam Hunt

Thomas Rhett

Chris Stapleton

Top Country Male Artist:

Sam Hunt

Thomas Rhett

Chris Stapleton

Top Rap Song:

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne (35), “I’m The One

French Montana ft. Swae Lee, “Unforgettable”

Kendrick Lamar, “Humble.”

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Top Country Duo/Group Artist:

Florida Georgia Line

Old Dominion

Zac Brown Band

Top Country Tour:

Luke Bryan (41)

Florida Georgia Line

Tim McGraw (50) & Faith Hill (50)

Top R&B Female Artist:

Beyonce (36)

Rihanna (30)

SZA

Top Rock Artist:

Imagine Dragons

Linkin Park

Portugal. The Man

Tom Petty (✝66) & The Heartbreakers

twenty one pilots

Top R&B Male Artist:

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

Top Rock Tour:

Coldplay

Guns N’ Roses

U2

Top R&B Artist:

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars

SZA (27)

The Weeknd (28)

Top Latin Artist:

J Balvin

Daddy Yankee (41)

Luis Fonsi (40)

Ozuna

Romeo Santos

Top Touring Artist:

Coldplay

Guns N’ Roses

Bruno Mars

Ed Sheeran

U2

Top Dance/Electronic Artist:

The Chainsmokers

Calvin Harris (34)

Kygo

Marshmello

ODESZA

Top Social Artist:

Justin Bieber (24)

BTS

Ariana Grande (24)

Demi Lovato

Shawn Mendes (19)

Top Christian Artist:

Elevation Worship

Hillsong UNITED

Hillsong Worship

MercyMe

Zach Williams

Top Radio Songs Artist:

Halsey

Imagine Dragons

Bruno Mars

Charlie Puth (26)

Ed Sheeran

Top Gospel Artist:

Anthony Brown & group therAPy

Travis Greene

J. J. Hairston & Youthful Praise

Tasha Cobbs Leonard

Tamela Mann

Top Song Sales Artist:

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Top Billboard 200 Album:

Drake, More Life

Kendrick Lamar, DAMN.

Post Malone, Stoney

Ed Sheeran ÷ (Divide)

Taylor Swift, reputation

Top Streaming Songs Artist:

Cardi B

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Ed Sheeran

Top Selling Album:

Kendrick Lamar, DAMN.

Pink (38), Beautiful Trauma

Ed Sheeran, ÷ (Divide)

Chris Stapleton, From A Room: Volume 1

Taylor Swift, reputation

Top Hot 100 Artist:

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Top Soundtrack:

Black Panther

The Fate of the Furious: The Album

The Greatest Showman

Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

Moana

Top Billboard 200 Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Chris Stapleton

Taylor Swift

Top R&B Album:

Khalid, American Teen

Bruno Mars, 24K Magic

SZA, CTRL

The Weeknd, Starboy

XXXTENTATION, 17

Top Duo/Group:

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Migos

U2

Top Rap Album:

Drake, More Life

Kendrick Lamar, DAMN.

Lil Uzi Vert, Luv Is Rage 2

Migos, Culture

Post Malone, Stoney

Top Female Artist:

Camila Cabello

Cardi B

Halsey (23)

Demi Lovato (25)

Taylor Swift

Top Country Album:

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One’s For You

Thomas Rhett, Life Changes

Chris Stapleton, From A Room: Volume 1

Brett Young, Brett Young

Top Male Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Top Rock Album:

Imagine Dragons, Evolve

Linkin Park, One More Light

Panic! At The Disco, Death of a Bachelor

Portugal. The Man, Woodstock

U2, Songs of Experience

Billboard Chart Achievement Award:

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Sam Hunt

Ed Sheeran

Top Latin Album:

Nicky Jam (37), Fenix

Christian Nodal, Me Deje Llevar

Ozuna, Odisea

Romeo Santos, Golden

Shakira (41), El Dorado

Top New Artist:

21 Savage (25)

Camila Cabello (21)

Cardi B

Khalid (20)

Kodak Black

Top Dance/Electronic Album:

Avicii (28), AVĨCI (01)

The Chainsmokers, Memories…Do Not Open

Calvin Harris, Funk Wav Bounces Vol. 1

Kygo, Stargazing

ODESZA, A Moment Apart

Top Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Top Christian Album:

Elevation Worship, There Is A Cloud

Hillsong UNITED, Wonder

Hillsong Worship, Let There Be Light

Alan Jackson, Precious Memories Collection

MercyMe, Lifer



Hier die Nominierten:

Top Gospel Album:

Anthony Brown & group therAPy, A Long Way From Sunday

Travis Greene, Crossover: Live From Music City

J. J. Hairston & Youthful Praise, You Deserve It

Tasha Cobbs Leonard, Heart. Passion. Pursuit

Marvin Sapp, Close

Top Country Song:

Kane Brown ft. Lauren Alaina, “What Ifs”

Sam Hunt, “Body Like A Back Road”

Dustin Lynch (32), “Small Town Boy”

Bebe Rexha (28) & Florida Georgia Line, “Meant To Be”

Brett Young, “In Case You Didn’t Know”

Top Hot 100 Song:

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, "Despacito"

Kendrick Lamar, "Humble."

Bruno Mars, "That’s What I Like"

Post Malone ft. 21 Savage, "Rockstar"

Ed Sheeran, "Shape Of You"

Top Rock Song:

Imagine Dragons “Believer”

Imagine Dragons “Thunder”

Linkin Park ft. Kiiara “Heavy”

Portugal. The Man “Feel It Still”

The Revivalists “Wish I Knew You”

Top Streaming Song (Audio):

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, "Despacito"

Kendrick Lamar, "Humble."

Lil Uzi Vert, "XO Tour LLIF3"

Post Malone ft. 21 Savage, "Rockstar"

Post Malone ft. Quavo (27), "Congratulations"

Der Preis wird jährlich seit 1990 von der Fachzeitschrift aufgrund einer Anzahl verschiedener Faktoren vergeben. Ausschlaggebend sind unter anderem herausragende Interaktion mit Fans, Hitparadenplatzierungen, Anzahl verkaufter Alben und digitale Verkäufe, aber auch soziales Engagement fließt in die Bewertung mit ein. Billboard sammelt die Informationen über einen Zeitraum von 12 Monaten.

Top Streaming Song (Video):

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, "Despacito"

Lil Pump, "Gucci Gang"

Bruno Mars, "That’s What I Like"

Ed Sheeran, "Shape of You"

Top Latin Song:

J Balvin & Willy William Ft. Beyonce, “Mi Gente”

Becky G (21) ft. Bad Bunny, ”Mayores”

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

Maluma (24), “Felices Los 4”

Wisin ft. Ozuna, “Escapate Conmigo”

Top Selling Song:

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, "Despacito"

Sam Hunt “Body Like A Back Road”

Imagine Dragons “Believer”

Imagine Dragons “Thunder”

Ed Sheeran “Perfect”

Top Dance/Electronic Song:

The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

Cheat Codes ft. Demi Lovato, “No Promises”

Clean Bandit ft. Sean Paul (45) & Ann-Marie, “Rockabye”

Kygo & Selena Gomez (25), “It Ain’t Me”

Zedd (28) & Alessia Cara (21), “Stay”

Top Radio Song:

The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

Imagine Dragons, “Believer”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Charlie Puth, “Attention”

Ed Sheeran, "Shape of You”

Billboard gab am Dienstag die komplette Liste der Nominierungen bekannt. Dieses Jahr muss Drake seinen Posten als Rudelführer mit "nur" neun Nominierungen jedoch räumen. Rap-Genie Kendrick Lamar (30), Superstar Bruno Mars (32) und Sänger Ed Sheeran (27) führen die Liste dieses Jahr an: Sie gehen alle 15 Mal in verschiedenen Kategorien für den Musikpreis an den Start. Spannend wird es besonders bei den Top Artists: Pulitzer-Preis-Rapper, Musiker Kendrick, tritt unter anderem gegen BMA-Rekordhalter Drake und gegen den Rotschopf Ed an, der mit 170 Millionen Abrufen für "Shape Of Me" die Spitze der meistgestreamten Songs weltweit anführt. Und wie schlagen sich die Ladys? Taylor Swift (28) ist als einzige weibliche Künstlerin in der Hauptkategorie Top Artist nominiert. Die Rapperin Cardi B. könnte bei den Top New Artists ziemlich gute Chancen haben – ihr Album "Invasion of Privacy" erklomm erst kürzlich Platz eins in den Billboard-Charts 200.

Top Collaboration:

Camila Cabello ft. Young Thug, “Havana”

The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

French Montana (33) ft. Swae Lee (22), “Unforgettable”

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Top Christian Song:

Elevation Worship, “O Come To The Altar”

Hillsong Worship, “What A Beautiful Name”

Lecrae ft. Tori Kelly (25), “I’ll Find You”

MercyMe, “Even If”

Zach Williams, “Old Church Choir”

Top R&B Song:

Childish Gambino, “Redbone”

DJ Khaled (42) ft. Rihanna & Bryson Tiller, “Wild Thoughts”

Khalid, “Young Dumb & Broke”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Bruno Mars ft. Cardi B, “Finesse”

Top Rap Tour:

J. Cole

Jay-Z (48)

Kendrick Lamar

Top Gospel Song:

Anthony Brown & group therAPy, “Trust In You”

Travis Greene, “You Waited”

J.J. Hairston & Youthful Praise, “You Deserve It”

Tamela Mann, “Change Me”

Charlie Wilson, “I’m Blessed”

Top Country Female Artist:

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert (34)

Maren Morris

Taylor Swift, Weltstar

Bruno Mars bei den Grammy Awards 2018

Cardi B, US-Rapperin

