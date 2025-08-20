Kristin Davis äußert sich endlich zum Leck-Foto mit Mr. Big

Kristin Davis (60) hat endgültig mit einem langjährigen Gerücht aufgeräumt: Sie und ihr "Sex and the City"-Co-Star Chris Noth (70) waren nie ein Paar. In der neuesten Folge des Podcasts "Are You A Charlotte?" sprach die Schauspielerin über ein Foto, das die damaligen Spekulationen befeuerte. Aufgenommen wurde das Bild bei den MTV Movie Awards Anfang der 2000er-Jahre, wo Kristin Chris' Gesicht auf dem roten Teppich ableckte. "Wenn ich jemanden daten würde, würde ich doch niemals sein Gesicht auf dem roten Teppich ablecken, oder?", erklärte sie im Podcast.

Wie Kristin weiter erzählte, war sie damals tatsächlich in einer Beziehung, jedoch mit jemand anderem, der ebenfalls an diesem Abend anwesend war. Weshalb genau sie jedoch ausgerechnet Chris' Gesicht ableckte, konnte auch sie sich im Nachhinein nicht mehr wirklich erklären. Die Szene sei ihr heute "wirklich peinlich", und sie ärgere sich darüber, dass dieser Moment für die Ewigkeit in Fotos festgehalten wurde. Kristin vermutete, dass es an der energiegeladenen und vielleicht etwas albernen Stimmung des Abends lag, wollte aber klarstellen, dass nichts Romantisches zwischen ihr und Chris gewesen sei.

Insgesamt sieht Kristin die klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben als wichtigen Grundsatz in ihrer Karriere. "Wenn man jemanden datet, sollte man ihn nicht zu beruflichen Veranstaltungen mitnehmen, denn das ist Arbeit", erklärte sie. Sie habe in der Vergangenheit diesen Fehler gemacht und es später bereut, da es "zu viel seltsamen Druck" auf eine junge Beziehung ausübe. Dieser berufliche Grundsatz scheint sich für Kristin bewährt zu haben, auch wenn sie zugibt, dass spontane Momente wie jener auf dem Foto manchmal schwer zu erklären sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Davis, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Noth, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall und Cynthia Nixon