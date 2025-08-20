Hier soll Pietro Lombardi nach Laura-Maria-Trennung stecken

Das Liebes-Aus zwischen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) ist endgültig. Nach sechs Trennungen und zwei gemeinsamen Kindern hat die Influencerin am Sonntag offiziell bekannt gegeben, dass die Beziehung mit dem Sänger gescheitert ist. Während Laura mit den Kindern und Haustieren im gemeinsamen Zuhause bei Köln bleibt, hat Pietro unmittelbar nach ihrer Ankündigung das Haus verlassen. Laut Bild soll der Musiker von dort aus nach Karlsruhe verschwunden sein. In seiner früheren Heimatstadt haben ihn angeblich Verwandte beherbergt.

In Karlsruhe soll er laut Insidern in einer Pizzeria gesichtet worden sein. In der Südstadt, wo der DSDS-Gewinner von 2011 aufgewachsen ist, leben noch immer seine Eltern Nicole und Giovanni, zu denen er eine innige Bindung hat. Die Familie, die ihm in der Vergangenheit stets den Rücken gestärkt hat, steht ihm wohl auch jetzt bei. Für Pietro bietet die Heimat offenbar den benötigten Rückhalt, um mit der emotional fordernden Situation umzugehen.

Die turbulente Beziehung zwischen Pietro und Laura war stets von Höhen und Tiefen geprägt. Seit 2020 gelangten die beiden immer wieder in die Schlagzeilen, was nicht zuletzt an ihren wiederholten Trennungen lag. Die beiden trennten sich insgesamt siebenmal. Über den Grund des Liebes-Aus ist aktuell wenig bekannt. Laura verkündete auf Instagram lediglich: "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen." Pietro hat sich seit dieser Bekanntgabe nicht öffentlich zu Wort gemeldet.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2025 in Rom

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023