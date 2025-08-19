So verblieben Yeliz Koc und Jannik nach "Prominent getrennt"

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (29) nahmen als Ex-Partner an Prominent getrennt teil. Gedreht wurde im vergangenen Herbst in Südafrika. Wie jedoch schon längst bekannt ist, brachten die Dreharbeiten die beiden Realitystars einander wieder näher. In Folge neun der Show müssen die beiden die Villa der Verflossenen verlassen – als Paar oder solo? "Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass wir uns hier so nah kommen", gesteht Jannik. Auch Yeliz gibt zu: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so gut verstehen und auch sagen, dass wir schauen, wie es weitergeht, wenn wir hier raus sind."

Ein Paar sind die beiden also noch nicht ganz. Dennoch deutet Jannik an: "Vielleicht lernen wir uns jetzt einfach noch mal neu kennen." Wie mittlerweile bekannt ist, verbrachten die beiden nach ihrem Show-Aus noch gemeinsam Zeit in Kapstadt. Im Dezember wurden die beiden dort Hand in Hand von Fans fotografiert. Für kurze Zeit waren die beiden sogar wieder ein Paar. Eine Reise nach Paris im März 2025 sorgte jedoch für den Eklat – nach einem Streit reiste Yeliz mit ihrer Tochter Snow Elanie Koc (3) frühzeitig ab. Danach schien Funkstille zu herrschen. Im April gab Jannik die Trennung schließlich endgültig bekannt.

Nun gibt es jedoch noch neue Hinweise zu Jannik und Yeliz' Liebes-Aus. Nachdem der 29-Jährige am vergangenen Wochenende eine wilde Partynacht mit Bill Kaulitz (35) verlebt hatte, nutzte Yeliz die Gunst der Stunde, um ihren Ex zu outen. "Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. [...] Jetzt, wo es sowieso öffentlich ist, kann ich euch den erneuten Trennungsgrund nennen – und das war der Grund", verriet sie auf Instagram. Jannik reagierte prompt – er dementierte Yeliz' Aussagen und sprach von Rufmord. Über seine Sexualität hat sich der Unternehmer bislang nie selbst geäußert.

Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025

Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025