Miley Cyrus enthüllt: Vater kiffte am "Hannah Montana"-Set

Miley Cyrus (32) hat im Podcast "Sorry We're Cyrus" eine Anekdote von den Dreharbeiten der Erfolgsserie Hannah Montana erzählt. Auf die Frage nach einem einprägsamen Erlebnis aus dieser Zeit berichtete die Sängerin, dass ihr Vater Billy Ray Cyrus (63) damals am Set Marihuana geraucht habe – doch statt ihm wurde sie dafür verantwortlich gemacht: "Jeder dachte, ich würde es sein." Ihre Mutter Tish Cyrus (58), die den Podcast gemeinsam mit Mileys Schwester Brandi Cyrus (38) hat, erinnerte sich, Anrufe von der Produktionscrew erhalten zu haben, in denen Billy Ray beschuldigt wurde. Sie habe dies aber nicht geglaubt und stattdessen Mitchel Musso (34) verdächtigt, einen der jungen Schauspieler der Serie. Dazu sagte Miley: "Wahrscheinlich haben sowohl Mitchel als auch mein Vater Gras geraucht."

Mitchel, der in der Serie Oliver Oken spielte, meldete sich kurz nach Veröffentlichung der Podcast-Folge zu Wort und wies Mileys Behauptung zurück. In einem Statement erklärte er: "Das ist nicht so, wie ich mich daran erinnere. Aber ich habe genug Geschichten aus dieser Zeit, falls wir über 'Hannah Montana'-Geschichte sprechen wollen." Gleichzeitig betonte er, dass er Miley und ihrer Familie nichts als Liebe entgegenbringe. Billy Ray selbst hat sich zu den Behauptungen bisher nicht geäußert.

Tish und Billy Ray, die 2022 nach 28 Jahren Ehe geschieden wurden, teilen insgesamt fünf Kinder. Obwohl die Familie in der Vergangenheit einige schwierige Jahre durchlebt hat, betont Miley, dass sie inzwischen eine bessere Beziehung zu ihren Eltern habe und beide als Individuen lieben und akzeptieren könne. Erst kürzlich erklärte sie zudem, wie sie mit den jahrelangen Streitigkeiten in ihrer Familie aufräumte.

Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus, 2008

Getty Images Tish Cyrus, Miley Cyrus und Brandi Cyrus bei den Grammy Awards 2024

Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus, Sänger