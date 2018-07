Knapp einen Monat ist es her, dass sich der erfolgreiche TV-Koch Anthony Bourdain auf einer Dienstreise in Frankreich das Leben nahm. Weltweit zollten Fans, Freunde und Prominente dem Moderator mit emotionalen Statements Tribut. Auch Töchterchen Ariane Bourdain verabschiedete sich mit einer rührenden Geste von ihrem verstorbenen Vater. Nun gibt es erste Informationen zur Erbschaftsteilung: Demnach wird die Elfjährige einen Großteil des Nachlasses ihres Vaters bekommen!

Wie NY Daily News berichtet, wurde am Donnerstag eine Kopie seines letzten Willens bei einem New Yorker Gericht eingereicht. Aus den Dokumenten soll hervorgehen, dass er ein Vermögen in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar hinterließ, in etwa 1,02 Millionen Euro. Das beinhaltet umgerechnet rund 363.500 Euro an Barvermögen und knapp 213.800 Euro an persönlichem Besitz. Hinzu kommen außerdem knapp 30.000 Euro an Brokerkonten sowie 428.000 Euro an Tantiemen und Lizenzzahlungen. Wie viel davon an Ariane gehen wird, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Dem Magazin People zufolge war zunächst sogar von einem Vermögen in Höhe von 16 Millionen US-Dollar die Rede, umgerechnet rund 13,6 Millionen Euro.

Laut Page Six habe Bourdain seinen Nachlass bis ins kleinste Detail geregelt: Neben seinem Vermögen soll er auch über den Verbleib von Autos, Möbeln, Büchern und anderen Haushaltsgegenständen bestimmt haben – sogar seine Flugmeilen und Klamotten werden in seinem letzten Willen erwähnt. Die Testamentsvollstreckung wird nun seine Ex und Mutter seiner Tochter Ottavia Busia übernehmen. Zwar lebten die beiden bereits seit 2016 getrennt, sie blieben allerdings eng befreundet.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / ottaviabourdain Ariane Bourdain bei einem Konzert in den Stiefeln ihres Vaters Anthony, 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images Anthony Bourdain beim Turner Upfront Show 2017

Instagram / ottaviabourdain Anthony Bourdain mit seiner Ex-Frau Ottavia Busia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de