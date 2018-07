Bei Jana Pareigis (37) könnte es aktuell nicht besser laufen! Im Dezember 2014 ergatterte der TV-Star einen Moderationsjob bei der ZDF-Show "Morgenmagazin". Mit ihrer freundlichen Art kam die 37-Jährige so gut an, dass sie seit April zusätzlich auch noch durch das "Mittagsmagazin" des Senders führt. Doch obwohl sie sich damit beruflich auf der Überholspur befindet, kommt auch Janas Privatleben nicht zu kurz: Die Hamburgerin erwartet aktuell ihr erstes Kind!

In den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft ist es Jana überaus gut gelungen, ihren wachsenden Bauch vor den neugierigen Blicken des Fernsehpublikums zu verstecken. Doch nun hat die Journalistin offenbar keine Lust mehr, ihre Rundungen mit weiten Klamotten zu kaschieren. Seit einigen Tagen hüllt sie sich wieder in figurbetonte Kleider und verkündet so ganz nebenbei ihr Babyglück. Unter dem Stoff wölbt sich in der Körpermitte der werdenden Mama nämlich bereits eine deutliche Kugel hervor.

Jana selbst hat sich bisher noch nicht zu ihrer Schwangerschaft geäußert. Der ZDF-Star schützt sein Privatleben so gut es geht vor der Öffentlichkeit. Daher ist auch nichts über den Partner der 37-Jährigen bekannt. Auf den Social-Media-Kanälen der Moderatorin erhalten ihre Follower vor allem Einblicke hinter die Kulissen ihrer TV-Shows.

Twitter / Jana Pareigis Cherno Jobatey, Jana Pareigis, Patricia Schäfer, Toni Garrn und Mitri Sirin

Anzeige

Twitter / Jana Pareigis Jana Pareigis mit Annika Zimmermann und Mitri Sirin im "Morgenmagazin"-Studio

Anzeige

Twitter / Jana Pareigis Jana Pareigis, Rolf Zuckowski und Nadine Krüger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de