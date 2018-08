Kommenden Mittwoch geht die Bachelorette so richtig auf Tuchfühlung! Während Nadine Klein (32) sich in der vierten Folge noch zurückhaltend zeigte und sogar einen Kuss von Pool-Hottie Maxim Sachraj (29) verschmähte, scheint es nächste Woche hingegen so richtig rundzugehen. Wie der Vorschau-Trailer zeigt, lässt die Wahlberlinerin sogar einen der Herren bei sich übernachten – ob da wirklich alle Hände über der Bettdecke bleiben?

Der Glückliche: höchstwahrscheinlich Daniel Lott. "Willst du heute Nacht hier schlafen?", haucht Nadine bei einem romantischen Einzeldate einem Kandidaten ins Ohr, der doch verdächtig nach dem amtierenden Mr. Schwaben aussieht. Wie im RTL-Clip zu sehen ist, schlägt der Schnuckel aus Bad Saulgau dieses Angebot nicht aus – und verschwindet mit der TV-Traumfrau in einem Bungalow. Ihr schlechtes Gewissen scheint Nadine damit wohl endgültig abgelegt zu haben.

Das hinderte sie noch diese Woche daran, beim feuchtfröhlichen Planschen mit Maxim die Lippen zu spitzen, zu groß wären ihre Schuldgefühle Alexander Hindersmann gegenüber gewesen. Der bekam in Folge drei den allerersten Kuss der diesjährigen Staffel – und auch mit ihm sprühen in der kommenden Woche mal wieder so richtig die Funken. Der Teaser für Folge fünf gibt zumindest schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf intensive Blicke im Whirlpool...

MG RTL D Daniel, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Maxim Sachraj und Nadine Klein in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Einzeldate



