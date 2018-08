Kein Pool-Kuss für Maxim Sachraj (29) – kein Grund für den Bachelorette-Schnuckel, jetzt abzutauchen! Am Mittwoch sorgte der Kuppelshow-Kandidat beim Einzeldate mit Nadine Klein (32) für prickelnde Momente, als er ihr beim Baden ganz nah kam. Heißes Geknutsche blieb allerdings aus, denn die Wahlberlinerin lehnte sein Kuss-Angebot ab. Für Maxim aber keine nasse Nullnummer: Er zieht sogar noch mehr Flirt-Ansporn aus der Abfuhr!

Der Hamburger gab sich in einem Instagram-Posting optimistisch: "Jetzt stehe ich zwar ohne Kuss da, aber mit der Erkenntnis, dass die Nadine nicht einfach zu haben und sehr konsequent ist. Und das ist auch völlig okay... so eine Frau suche ich nämlich!" Dazu erklärte Maxim auch, warum er die 32-Jährige gefragt habe, ob sie ihn küssen wollen würde. Er hatte das Gefühl, er müsse sich mehr trauen und an seine Grenzen gehen. Überrumpeln wollte er die umschwärmte Single-Lady dabei nicht – darum hatte er ihr auch nicht einfach seine Lippen aufgedrückt.

Offenbar hatten einige Zuschauer Nadine in der Szene auch als eingeengt wahrgenommen – ein Vorwurf, den Maxim ebenfalls aufgriff. "Wenn sie sich so bedrängt gefühlt hätte und das Date für sie so beängstigend gewesen wäre, hätte sie mir doch sicher nicht die vierte Rose gegeben", schrieb das Male-Model. Ob der Ingenieur in der nächsten Flirt-Runde nun mehr Glück hat? Sein Posting hat der 29-Jährige unter anderem mit den Hashtags #nichtheute und #nächstesMal versehen – womöglich kommt Maxim also schon beim nächsten Bachelorette-Date in den Genuss von Nadines Lippen...

MG RTL D Maxim Sachraj und Nadine Klein in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

MG RTL D Bachelorette Nadine Klein mit Kandidat Maxim

MG RTL D Nadine Klein und Maxim Sachraj auf einem Date

Glaubt ihr, Maxim und Nadine werden sich bald doch noch küssen?



