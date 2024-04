Stephie Stark ist begeistert von der neuen Bachelorette!

Stephie Stark (29) ist von der neuen Bachelorette begeistert. Vor wenigen Tagen gab RTL bekannt, dass in diesem Jahr die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit Stella Stegmann (26) in die Rolle der Rosenkavalierin schlüpfen wird. Dabei wird die Ex-Freundin von Anna Strigl ihre Schnittblumen sowohl an Männer als auch an Frauen verteilen. Wenn es nach dem Ex-Bachelor-Girl Stephie Stark geht, hat der Sender auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen, wie sie im Promiflash-Interview ausplaudert: "Zum einen finde ich Stella sehr attraktiv. Zum anderen finde ich Stella eine spannende Besetzung als Bachelorette. Ich denke, sie könnte durch ihre Art polarisieren. Sie ist eben nicht bei allen superbeliebt und das sorgt für Diskussionen, was ich äußerst gut finde, denn oftmals war die Bachelorette zu glatt und zu eintönig."

Dass die Junggesellin bereits in einem anderen Format zu sehen gewesen ist, findet die TV-Bekanntheit überhaupt nicht schlimm – ganz im Gegenteil. "Ich finde es gut, dass die diesjährige Bachelorette auch wieder aus einem anderen Format bekannt ist. Vermutlich würde eine unbekannte Person auch gar nicht funktionieren", glaubt Stephie. In die besondere Staffel setzt sie einige Hoffnungen, wie sie weiter verrät: "Ich erhoffe mir von der Staffel, dass es durch das neue Konzept endlich wieder richtig spannend wird und wir etwas zu sehen bekommen, was es noch nie gab. Letztendlich wünsche ich mir, dass es eine schöne Lovestory wird, wir gut unterhalten werden und Stella am Ende die Person findet, die sie glücklich macht."

Doch obwohl sich die einstige Bachelor-Kandidatin sehr auf die neue Staffel mit Stella freut, ist die Vorfreude der Fans seit der Ankündigung eher gedämpft. In einer Promiflash-Umfrage vom 19. April gaben 799 von 1.179 Lesern (67,8 Prozent) an, dass sie kein Fan der Influencerin seien. Lediglich 380 Fans (32,3 Prozent) freuen sich darauf, Stella in ihrer neuen Rolle zu sehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Stephie so begeistert von Stella ist? Ja, das habe ich nicht erwartet! Nein, das war doch klar... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de