Deshalb feiert Bachelor-Katja die neue Bachelorette Stella!

Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Stella Stegmann (26) ist die Bachelorette 2024. Für die Single-Lady ist es nicht das erste Datingformat: Sie war bereits in der allerersten Staffel von Too Hot To Handle: Germany zu sehen. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät die jüngste Bachelor-Gewinnerin Katja Geretschuchin nun, was sie von der neuen Rosenkavalierin hält. "Ich finde es richtig cool, dass es eine Person von 'Too Hot To Handle' ist", erklärt sie total begeistert und begründet: "So kann man noch mal die Entwicklung nachverfolgen und man sieht, dass eine Person aus dem Format jetzt auch nach der wahren Liebe sucht und nicht nur das körperliche Verlangen."

Ihr Freund, Dennis Gries, sieht das Ganze etwas anders. "Grundsätzlich finde ich es nicht schlimm, wenn es eine Person aus einem Reality-Format ist. Persönlich hätte ich es besser gefunden, wenn es eine noch TV unerfahrene Person ist", erklärt der ehemalige Bachelor im Gespräch mit Promiflash. Dennoch betont das Paar, dass sie die 26-Jährige für die Rolle als Bachelorette sehr passend finden: "Sie wirkt offen und selbstbewusst."

Das Besondere an dieser Staffel ist, dass Stella als erste queere Bachelorette an den Start geht. "Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein", verriet die Beauty bereits im Interview mit RTL und betonte: "Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird. [...] Ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt."

RTL Katja und Dennis im "Die Bachelors"-Finale, 2024

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

