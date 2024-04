Emely Hüffer und Kevin glauben an Stellas Bachelorette-Glück

In der kommenden Staffel von Die Bachelorette sucht Stella Stegmann (26) nach ihrer großen Liebe. Die Reality-TV-Bekanntheit versuchte ihr Glück bereits in der deutschen Version von Too Hot To Handle – vergebens. Bei ihren ehemaligen Show-Kollegen Emely Hüffer und Kevin Njie (28) hat es jedoch geklappt – und wie es scheint, sind die beiden guter Dinge, dass es für Stella bei diesem Mal auch klappen könnte. Im Interview mit Promiflash schätzen sie die Chance der Münchnerin, ihre große Liebe als Bachelorette zu finden, gut ein: "Wenn sie die Rolle annehmen kann und sich gut einlebt und dann auch passende Kandidaten dabei sind, wieso nicht?" Das Paar selbst habe vor dem vergangenen Dating-Format auch nicht gedacht, dass seine Chance hoch sind – jetzt sind Emely und Kevin sogar glückliche Eltern eines kleinen Jungen. Für ihre Zukunft als Bachelorette wünschen sie Stella "auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg bei der Suche nach der Liebe".

Mit ihrer Teilnahme an der Dating-Show stellt Stella die erste queere Bachelorette in der Geschichte der Rosenverteilerinnen dar. Sie ist bisexuell und demnach sowohl für Männer als auch Frauen offen. Im Interview mit RTL verriet die Beauty bereits, worauf sie bei ihrem Gegenüber Wert lege: "Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein." Ihrer bevorstehenden Suche nach der oder dem Richtigen fiebert sie schon ganz "positiv aufgeregt" entgegen. Außerdem ist das Model froh, in seiner Rolle etwas zu vermitteln: "Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt", verriet sie.

Auch ehemalige Bachelor-Stars scheinen von der Neuerung bei "Die Bachelorette" begeistert. Andrej Mangold (37) schlüpfte 2019 in die Rolle des Rosenkavaliers. "Ich finde die Idee sehr cool, da es bestimmt unvorhersehbarer wird", schrieb er unter den Ankündigungspost bei Instagram. Die Bachelorette des vergangenen Jahres scheint sich ebenfalls auf die kommende Staffel zu freuen. Jennifer Saro (28) schrieb: "Das klingt nach sehr viel Drama. Ich bin gespannt!"

