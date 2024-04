Wie findet Sebastian Klaus die neue Bachelorette Stella?

Seit wenigen Tagen steht fest, dass Stella Stegmann (26) als neue Bachelorette nach ihrem perfekten Gegenstück suchen wird. Da die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit bisexuell ist, wird sie in diesem Jahr als erste Rosenverteilerin überhaupt sowohl Männern als auch Frauen die begehrte Schnittblume überreichen. Sebastian Klaus (36) kennt das Spiel. Er war einer der zwei Bachelors und verrät im Promiflash-Interview, dass er sich auf die Staffel freut: "Ich finde die Neuausrichtung sehr interessant und bin gespannt, ob es funktionieren wird."

Er habe schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge viele Fragezeichen im Kopf: "Bleibt es bei einer Kandidatenvilla oder teilt man die Geschlechter auf? Selbst wenn man Frauen und Männer trennt, kann es in der Frauenvilla dazu kommen, dass sich Kandidatinnen ineinander verlieben." Dass in diesem Jahr Männer und Frauen um das Herz der Bachelorette kämpfen, sehe Sebastian nicht als Nachteil. "Ich glaube, schwerer wird es für Stella nicht als nur mit einem Geschlecht. Aber die Interaktionen unter den Kandidaten wird interessanter", erklärt der Hamburger gegenüber Promiflash.

Aus eigener Erfahrung weiß Sebastian, wie schwer es sein kann, Entscheidungen zu treffen und Kandidatinnen gehen zu lassen. Deswegen hat er einen Tipp für Stella, den er im Gespräch mit Promiflash verrät: "Hör auf dein Herz, auch wenn es heißt, eventuell einen Fehler zu machen."

Stella Stegmann, Reality-TV-Bekanntheit

Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

