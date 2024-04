Das hält Bachelorette-Sieger Fynn Lukas Kunz von Stella!

Was denkt Fynn Lukas Kunz (26) über die neue Bachelorette? Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass Stella Stegmann (26) die neue Rosenverteilerin ist. Promiflash fragte bei dem Gewinner aus dem vergangenen Jahr nach, wie sie bei ihm ankommt! "Ich muss gestehen, ich kenne sie gar nicht, da ich zum Beispiel Too Hot To Handle: Germany gar nicht geschaut habe. Somit gehe ich komplett unvoreingenommen in die neue Staffel. Sie macht mir auf den ersten Blick einen supersympathischen und positiven Eindruck", betont der Love Island-Star.

Allgemein mag Fynn neue Sachen und freut sich daher auf die neue Bachelorette-Staffel. Er glaubt, dass es richtig spannend wird! Dieses Jahr werden sowohl Männer als auch Frauen um das Herz der Bachelorette buhlen, denn Stella ist bisexuell. Wie steht Fynn dazu? "Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Mann zu einem Ego-Problem kommen kann. Allerdings ist der Konkurrenzkampf genauso wie zum Beispiel schon bei meiner Staffel. Da ändert sich ja nichts dran, nur weil jetzt Frauen und Männer um das Herz der Bachelorette kämpfen", erklärt der Lüneburger im Interview.

Im vergangenen Jahr nahm Fynn selbst an der Kuppelshow teil – und wurde fündig! Auch nach der Show ging er einige Monate mit Jennifer Saro (28) durchs Leben, bis sie Anfang dieses Jahres ihre Trennung bekannt gaben. "Ich habe zwei wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich in den letzten Monaten so viel erlebt habe [...] Dafür bin ich einfach nur dankbar", betonte der 26-Jährige danach auf Instagram.

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, "Too Hot To Handle"-Bekanntheit

Instagram / jennifer.saro Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro im September 2023 in Berlin

