Das sagen "Too Hot To Handle"-Kevin & Emely zur Bachelorette

In diesem Jahr geht Stella Stegmann (26) als Bachelorette auf die Suche nach der großen Liebe. Für die Beauty ist es nicht die erste Datingshow: Sie wirkte bereits in der deutschen Version von Finger weg! mit. Im exklusiven Promiflash-Interview geben ihre ehemaligen Co-Stars Emely Hüffer und Kevin Njie (28) nun preis, was sie von der neuen Rosenkavalierin halten. "Wir waren natürlich auch überrascht, dass es eine so besondere Staffel wird und freuen uns für Stella, sich da komplett ausleben zu können", erklärt das Paar.

Im Gespräch mit Promiflash verraten die Eltern eines Sohnes ebenfalls, inwiefern Stella gut in die Rolle der Bachelorette passe. "Dadurch, dass das Format eine Person gesucht hat, die offen für beide Geschlechter ist, haben sie mit Stella sicherlich eine gute Kandidatin gefunden", finden Emely und Kevin. Immerhin habe die 26-Jährige nie ein Geheimnis aus ihrer Bisexualität gemacht. "Daher sollte es gut passen. Wie es dann am Ende wirklich umgesetzt wird, das werden wir dann sehen", fügt das Pärchen hinzu.

Nach der Ausstrahlung der ersten Too Hot To Handle: Germany-Staffel war Stella mit ihrer damaligen Show-Kollegin Anna Strigl zusammengekommen. Allerdings war die Liebe der beiden nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach nur wenigen Monaten folgte bereits die Trennung. "Wir haben einfach festgestellt, dass wir zu viele unterschiedliche Interessen haben und uns zu selten sehen", bedauerte Stella im vergangenen Juni auf TikTok.

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, Bachelorette 2024

Instagram / anna_strigl Stella Stegmann

