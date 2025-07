So hat Matthias Höhns Sohn Milan auf die Babynews reagiert

Lejla Höhn und Matthias Höhn (29) schweben im Babyglück! Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind und hat diese freudige Nachricht auf besonders rührende Weise mit Matthias' Sohn Milan geteilt. In einem emotionalen Instagram-Video sieht man Matze, wie er etwas hinter seinem Rücken versteckt hält, während Lejla an seiner Seite strahlt. Milan ist die Spannung ins Gesicht geschrieben, als Matze ihn fragt, welche Hand er wählen möchte. Kurz danach klärt sich auf, worum es geht, und der Siebenjährige erfährt, dass er bald großer Bruder sein wird.

Die Reaktion des kleinen Milan war herzzerreißend: Sichtlich gerührt schloss er wortlos zuerst seinen Papa und dann auch Lejla in die Arme. Die Freude des Jungen, der aus Matthias' früherer Beziehung mit Jenefer Riili (32) stammt, war ohne jeden Zweifel durch den Bildschirm zu spüren. Wie der Berlin - Tag & Nacht-Star anmerkte, kullerten bei Milan sogar die Tränchen. Und auch der Familienhund schien die Aufregung zu spüren und sprang in dem Video freudig herum, während sich alle in die Arme fielen.

Obwohl der kleine Familienzuwachs noch unterwegs ist, haben die werdenden Eltern schon im vergangenen Monat ein süßes Geheimnis gelüftet. Damals verkündeten sie auf Instagram endlich, wie ihr Sohn heißen wird: Zayn-Malik. Der Name war das Ergebnis eines monatelangen Rätsellabyrinths, bei dem Lejla und Matze ihre Community mit kleinen Hinweisen immer wieder aufs Neue herausforderten. In einem witzigen Clip schwebte der Name am Ende in weißen Wolken auf und sorgte für Begeisterung in den Kommentaren. "Oh mein Gott, schöner Name" hieß es da unter anderem.

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn, Realitystar

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Lejla Höhn und Matthias' Sohn Milan im Juli 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla Höhn und Matze Höhn im Februar 2025