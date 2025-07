Dreifach-Mama Amber Heard strahlt bei seltenem Fotoshooting

Seit einigen Jahren lebt Amber Heard (39) meist abseits des Hollywood-Rampenlichts. Genug zu tun hat die Schauspielerin dennoch, denn erst im Mai wurde sie erneut Mama. Nun geht es für Amber wieder an den Job. Im Rahmen des Williamstown Theatre Festivals steht sie für das Theaterstück "Spirit of the People" auf der Bühne. Für die Vogue posiert Amber jetzt zusammen mit dem Cast bei einem Fotoshooting. Auf den Bildern strahlt die Besetzung, umgeben von reiner Natur. Es ist ein seltener Moment, in dem die gebürtige US-Amerikanerin sich der Öffentlichkeit zeigt – und sie wirkt entspannt und gut gelaunt.

Eigentlich zog Amber sich zusammen mit Töchterchen Oonagh vor einigen Jahren aus Hollywood zurück und baute sich ein neues Leben in Madrid auf. Dort schien die ehemalige Aquaman-Darstellerin sich deutlich wohler zu fühlen. Im Netz postet sie ab und zu Bilder, die ihre Freiheit zeigen. "Sie und ihr kleines Mädchen passen gut in die neue Nachbarschaft", plauderte damals ein Insider gegenüber Star aus. Amber habe sich ihrer neuen Wahlheimat mit Begeisterung anpassen wollen: "Sie hat einen Lehrer angeheuert, um ihr Spanisch zu verbessern, und sie sind nun in der Lage, sich mit ihren Freunden zu unterhalten."

Mittlerweile hat sich Ambers kleine Familie noch weiter vergrößert, als im Mai ihre Zwillinge zur Welt kamen. Die süßen Neuigkeiten teilte sie auf ihrem Instagram-Kanal mit ihren Fans. "Heute teile ich offiziell die Nachricht, dass ich Zwillinge in der Heard-Bande aufgenommen habe. Meine Tochter Agnes und mein Sohn Ocean füllen meine Hände – und mein Herz", schwärmte die 39-Jährige. Die große Schwester Oonagh soll mithilfe einer Leihmutter auf die Welt gekommen sein. Wer der Erzeuger der Zwillinge ist, ist nicht bekannt, ebenso wie die Frage, ob Amber ihre Kinder selbst ausgetragen hat.

Instagram / amberheard Amber Heard im Juli 2025

Mega Amber Heard und ihre Tochter Oonagh

Instagram / amberheard Die Füße von Amber Heards Kindern