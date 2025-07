Leben im Überfluss? Leyla Lahouar verteidigt Luxus-Lifestyle

Leyla Lahouar (29) sorgt während ihrer Flitterwochen mit Mike Heiter (33) auf Mykonos für Diskussionen. Das Paar teilt regelmäßig Eindrücke seines luxuriösen Aufenthalts auf Social Media. Doch nicht alle Fans nehmen die Traumreise positiv wahr. In einem Fragen-und-Antworten-Format auf Instagram äußerte ein Follower Kritik daran, dass Leyla ihr Leben zur Schau stellt, während andere Menschen weniger haben: "Denkst du auch daran, wenn jemand nichts hat?" Die 29-Jährige ließ diese Bemerkung nicht lange unkommentiert.

Die Social-Media-Persönlichkeit verteidigt sich vehement: Sie habe in der Vergangenheit viel gegeben und betonte, dass sie regelmäßig teure Geschenke an ihre Follower verteile. "Wir dürfen am besten gar nichts posten, wenn es uns gut geht oder wir uns mal etwas Teureres gönnen", so Leyla. Gleichzeitig stellt sie die Doppelmoral in Frage, die ihrer Meinung nach herrscht. Sie scheine sich vorwerfen lassen zu müssen, dass sie sich nur dann positiv darstellen dürfe, wenn sie anderen etwas zurückgebe. Der Vorwurf, ihren Luxus auszuleben, sei dabei für sie nicht schlüssig. Besonders betont sie, dass es niemals allen recht gemacht werden könne.

Schon früher hatte die Influencerin solchen Kritikern entgegentreten müssen. Angefangen bei ihrer aufwendig vermarkteten Hochzeit zeigte sie stets, wie sehr es ihr wichtig ist, ihre Fans mit in ihr Leben zu nehmen – trotz zahlreicher negativer Kommentare. Während die Kritik an ihrem Lifestyle bleibt, scheint sie sich nicht davon abbringen zu lassen, ihr Leben so zu feiern, wie sie es für richtig hält. Leyla hat mehrfach deutlich gemacht, dass sie stolz darauf ist, ihre Erlebnisse öffentlich zu teilen, auch wenn sie dabei immer wieder angreifbar bleibt.

RTL / Jörn Strojny Leyla Lahouar, "Let's Dance"-Kandidatin

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, April 2025

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025