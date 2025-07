Duane Chapmans Stiefsohn erschießt aus Versehen sein Kind

Ein tragischer Unfall erschüttert die Familie von Duane Chapman (72), besser bekannt als "Dog the Bounty Hunter". Gregory Zecca, der Sohn von Duanes Ehefrau Francie, soll am vergangenen Samstag in ihrer Wohnung in Naples im US-Bundesstaat Florida versehentlich seinen eigenen 13-jährigen Sohn Anthony erschossen haben. Wie unter anderem TMZ berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr Ortszeit. Polizei und Rettungskräfte bestätigen dem Magazin, dass sie zu einer Schießerei gerufen wurden, jedoch sind bislang keine Verhaftungen erfolgt. Es handele sich um einen "isolierten Vorfall". Ein Vertreter des bekannten Kopfgeldjägers meldete sich bereits im Namen der Familie: "Wir trauern als Familie über diesen unverständlichen, tragischen Unfall und bitten um anhaltende Gebete, während wir den Verlust unseres geliebten Enkels Anthony betrauern."

Francie brachte Gregory aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, er ist ihr ältester Sohn. Sie heiratete Duane 2021, nachdem die beiden sich nach den Toden ihrer jeweiligen Partner kennengelernt hatten. Das erste Mal trafen sie sich in einer Kirche, weil diese eine große Bedeutung für Francie hatte. "Wir verstanden den Schmerz, den der andere fühlte, und in diesen harten Tagen und Momenten halfen wir uns gegenseitig. Wir konnten miteinander weinen und darüber reden, was wir fühlten... Das hat uns auf erstaunliche Weise zusammengebracht", erklärte sie in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Duane verlor seine erste Frau Beth Chapman (✝51) im Juni 2019. Lange kämpfte sie gegen den Krebs in der Lunge und am Kehlkopf. Die Trauer traf den sonst so harten US-Amerikaner schwer. Doch mit seiner Francie schien er sein Glück wiederzufinden. "Francie und ich sind überglücklich, Mann und Frau zu sein", freute er sich unmittelbar nach der Hochzeit gegenüber E! News. Das Paar habe seinen großen Tag sehr genossen und sei nun bereit, gemeinsam in die Zukunft zu starten. "Wir sind dankbar für all die Gebete und Glückwünsche", erklärte der 72-Jährige.

Getty Images Duane Chapman, August 2019

Instagram / duanedofgchapman Duane Chapman und Francie Frane, Juni 2025

Getty Images Duane Chapman, TV-Persönlichkeit