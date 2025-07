Diese neue Netflix-Datingshow löst riesige Kontroverse aus

Netflix hat eine neue Dating-Show angekündigt, die schon vor ihrer Ausstrahlung hitzige Diskussionen entfacht. "Age of Attraction" soll laut der offiziellen Netflix-Website Tudum 2026 starten und wirft die Frage auf, ob Liebe wirklich altersunabhängig ist. In der Show suchen Singles im Alter von 22 bis 59 Jahren nach der großen Liebe, wobei der Altersunterschied zwischen den Teilnehmern keine Rolle spielen soll. Das Format wird von Nick Viall (44) und seiner Ehefrau Natalie Joy moderiert, die selbst in einer Beziehung mit einem Altersunterschied von 18 Jahren leben.

Trotz der großen Aufmerksamkeit sorgt die neue Show bereits im Vorfeld für Wirbel – vor allem wegen des Moderatorenduos. Nick, bekannt aus der TV-Show The Bachelor, und Natalie, eine Influencerin, lernten sich 2020 kennen, als sie gerade 19 oder 20 Jahre alt war und er bereits 38. Inzwischen verheiratet und Eltern einer Tochter, werden die beiden dennoch immer wieder wegen ihres Altersunterschieds kritisiert. Dass ausgerechnet sie nun ein Format moderieren, in dem große Altersunterschiede thematisiert und teils romantisiert werden, stößt vielen sauer auf. Auf der Plattform X kommentierte eine Userin empört: "Man kann doch nicht ernsthaft gedacht haben, dass das eine gute Idee wäre."

Das Konzept von Datingshows, die mit gesellschaftlichen Vorstellungen brechen, ist für Netflix nicht neu. Formate wie Love Is Blind oder Too Hot to Handle haben das Publikum polarisiert und gleichzeitig starke Einschaltquoten erzielt. Doch "Age of Attraction" trifft einen besonders empfindlichen Nerv. Ob das Publikum bereit ist, dieses kontroverse Konzept zu akzeptieren, bleibt abzuwarten.

